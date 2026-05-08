Cáncer de mama en RD: Aumento alarmante entre mujeres jóvenes, advierte especialista

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Santo Domingo. La cirujana oncóloga y mastóloga, Mirna Santiago, advirtió sobre el aumento sostenido del cáncer de mama en la República Dominicana, especialmente en mujeres cada vez más jóvenes, y subrayó que la mayoría de los casos está vinculado a factores de riesgo modificables.

La especialista explicó que el cáncer de mama forma parte de una problemática global de gran escala. Citó que, según la Organización Mundial de la Salud, actualmente se registran 20 millones de casos de cáncer en el mundo, de los cuales 2.3 millones corresponden al cáncer de mama, consolidándose como el tipo más frecuente en mujeres a nivel internacional.

En el contexto local, Santiago indicó que esta enfermedad es hoy el cáncer más diagnosticado en mujeres dominicanas, con una tendencia creciente en pacientes entre los 40 y 50 años, e incluso en menores de 40, lo que marca un cambio importante frente a los patrones tradicionales, donde la mayor incidencia se observaba después de los 50 años.

Uno de los datos más relevantes, según la especialista, es que alrededor del 85% de los casos de cáncer de mama está relacionado con factores ambientales y de estilo de vida, como la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la mala alimentación y el sedentarismo. En contraste, sólo entre un 10% y un 15% de los casos responde a factores genéticos hereditarios.

Dra. Mirna Santiago, cirujana oncóloga y mastóloga.

La doctora destacó que el diagnóstico temprano sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad. Explicó que cuando el cáncer se detecta en etapas iniciales, como carcinoma in situ, etapa 1 o etapa 2, las probabilidades de curación pueden alcanzar hasta un 98%, lo que refuerza la importancia de realizarse una mamografía anual a partir de los 40 años y mantener controles médicos periódicos.

“Muchas lesiones no son palpables y solo pueden detectarse mediante estudios de imágenes. El autoexamen es importante, pero no sustituye la evaluación médica ni la mamografía”, precisó Santiago, al tiempo que exhortó a las mujeres a no postergar sus chequeos preventivos.

En cuanto al comportamiento de la enfermedad en el país, la especialista citó que en 2024 se registraron 11,726 casos de cáncer, de los cuales 584 correspondieron a hombres, evidenciando que, aunque menos frecuente, el cáncer de mama también puede presentarse en la población masculina, principalmente asociado a alteraciones hormonales y obesidad.

Santiago también resaltó los avances en el tratamiento, indicando que hoy existen opciones más personalizadas, incluyendo quimioterapia dirigida y cirugías conservadoras que permiten preservar la mama en muchos casos. Señaló además que, tras un seguimiento médico de entre 5 y 10 años, un paciente puede considerarse curado si no presenta recaídas en una década.

Finalmente, valoró los esfuerzos del Estado dominicano en la ampliación del acceso a tratamientos, destacando que en 2024 se destinaron más de RD$3,124 millones para la cobertura oncológica, aunque insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención y descentralizar los servicios de salud para mejorar el acceso en todo el país.

“La información, la prevención y el diagnóstico temprano siguen siendo nuestras principales herramientas. Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, concluyó.

La Dra. Mirna Santiago es cirujana oncóloga, mastóloga y especialista en cáncer de cabeza y cuello, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica y gerente de cirugía del Instituto Oncológico Heriberto Petter