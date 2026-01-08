Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Descubre lo que dice tu horóscopo hoy 08 de enero 2026: Oportunidades y desafíos para cada signo

Aries inicia un nuevo capítulo hoy, Tauro enfrenta desilusiones. Descubre qué te depara el horóscopo en este día crucial.

ARIES 2/03-21/04

Hoy se podría iniciar algo nuevo. Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo.

TAURO 22/04-2005

Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana.

GÉMINIS 22/05-2006

No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta.

CANCER 22/06-2/07

Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.

LEO 22/07-21/08

Hoy te sobrará la energía, tus colegas estarán algo sorprendidos. Contén tus impulsos porque acabarás exhausto.

VIRGO 22/08-21/09

Andas dándole vueltas a una agresión latente, tienes que sacarla afuera con deportes o cualquier otra forma de ejercicio físico.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás lleno de energía y dispuesto a ayudar a los que te pidan apoyo, aún si ello te quita parte de tu precioso tiempo.

ESCORPIO 22/10-22/11 

Tendrás la firmeza de carácter necesaria para llevar adelante cada cosa que te propongas. Te entregas a placeres banales.

SAGITARIO 2/11-2/12

Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.

CAPRICORNIO 2/12-2/01 Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo.

ACUARIO 22/01-21/02

La energía disminuye, pon atención a cualquier signo de desánimo. Puedes combatirlo si cuidas tu salud, tu bienestar y tu dieta.

PISCIS 22/02-21/03

Hay alguien que está retrasando tu progreso y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo.

