Predicciones
Descubre lo que dice tu horóscopo hoy 08 de enero 2026: Oportunidades y desafíos para cada signo
Aries inicia un nuevo capítulo hoy, Tauro enfrenta desilusiones. Descubre qué te depara el horóscopo en este día crucial.
ARIES 2/03-21/04
Hoy se podría iniciar algo nuevo. Tal vez recibas la noticia de un nacimiento, inicies estudios o recibas recompensas por tu trabajo.
TAURO 22/04-2005
Vienen cambios bastante grandes. Lo más probable es que sufras una desilusión de parte de una persona que sientes muy cercana.
GÉMINIS 22/05-2006
No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta.
CANCER 22/06-2/07
Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.
LEO 22/07-21/08
Hoy te sobrará la energía, tus colegas estarán algo sorprendidos. Contén tus impulsos porque acabarás exhausto.
VIRGO 22/08-21/09
Andas dándole vueltas a una agresión latente, tienes que sacarla afuera con deportes o cualquier otra forma de ejercicio físico.
LIBRA 22/09-21/10
Estarás lleno de energía y dispuesto a ayudar a los que te pidan apoyo, aún si ello te quita parte de tu precioso tiempo.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tendrás la firmeza de carácter necesaria para llevar adelante cada cosa que te propongas. Te entregas a placeres banales.
SAGITARIO 2/11-2/12
Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración.
CAPRICORNIO 2/12-2/01 Jornada en la que te verás forzado a enfrentar ciertos miedos que te han acosado desde hace ya largo tiempo.
ACUARIO 22/01-21/02
La energía disminuye, pon atención a cualquier signo de desánimo. Puedes combatirlo si cuidas tu salud, tu bienestar y tu dieta.
PISCIS 22/02-21/03
Hay alguien que está retrasando tu progreso y esa persona puede significarte obstáculos en tu trabajo.