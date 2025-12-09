Descubre lo que te depara el horóscopo este martes 9/12/25: alertas y oportunidades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Dia de grandes noticias ya que te informarán de un gran acontecimiento en tu entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios.

TAURO 22/04-21/05

Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy.

GÉMINIS 22/05-21/06

Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma.

CÁNCER 22/06-21/07

Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución.

LEO 22/07-21/08

Tu falta de dedicación y compromiso en tus obligaciones

son la principal causa de tu mediocridad incipiente. Procura cambiar.

VIRGO 22/08-21/09

Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.

LIBRA 22/09-21/10

Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco.

ESCORPIO 22/10-22/11

Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigointimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos.

SAGITARIO 23/11-21/12

No importa cuán experimentado y confiado seas respecto a una actividad en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Debes dejar de procurar ser modesto en las aspiraciones que tienes. Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas.

ACUARIO 22/01-21/02

Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo consciente de ello, ya que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta la realidad.

PISCIS 22/02-21/03

Jornada apropiada para comenzara deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continua adelante.