Descubre lo que te depara el horóscopo este martes 9/12/25: alertas y oportunidades
Grandes noticias y advertencias para todos los signos. ¡Conoce lo que el horóscopo tiene reservado para ti hoy!
ARIES 21/03-21/04
Dia de grandes noticias ya que te informarán de un gran acontecimiento en tu entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios.
TAURO 22/04-21/05
Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy.
GÉMINIS 22/05-21/06
Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma.
CÁNCER 22/06-21/07
Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución.
LEO 22/07-21/08
Tu falta de dedicación y compromiso en tus obligaciones
son la principal causa de tu mediocridad incipiente. Procura cambiar.
VIRGO 22/08-21/09
Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.
LIBRA 22/09-21/10
Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco.
ESCORPIO 22/10-22/11
Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigointimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos.
SAGITARIO 23/11-21/12
No importa cuán experimentado y confiado seas respecto a una actividad en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Debes dejar de procurar ser modesto en las aspiraciones que tienes. Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas.
ACUARIO 22/01-21/02
Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo consciente de ello, ya que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta la realidad.
PISCIS 22/02-21/03
Jornada apropiada para comenzara deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continua adelante.