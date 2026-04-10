La energía de los planetas marca tu destino: mira tu horóscopo de este día

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ARIES (21/03 - 21/04)

Lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un superhumano para ocuparte de todo.

TAURO (22/04 - 21/05)

Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a resguardo y esperar a la próxima.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree.

LEO (22/07 - 21/08)

No lograrás alcanzar un acuerdo en discusiones con amigos cercanos. No dejes que el orgullo gane la batalla.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Tendrás un sinnúmero de preocupaciones en mente durante la jornada, mucha precaución con los olvidos y descuidos.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Jornada en la que te sentirás mayor y en la necesidad de exigirte de mejor manera. Evalúa a fondo tus actitudes.

ESCORPIO (23/10 - 22/11)

Vivirás una jornada sin mayores sobresaltos en el día de hoy. Lograrás sacar gran provecho de ciertas situaciones que vivas.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

No te quedes solo con lo conocido. Dedícate a buscar alternativas de cada cosa y decide, pero en base a la variedad.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

No seas tan exigente contigo mismo. No te ocupes de más asuntos de los que puedes ocuparte. Descubre tus limitaciones.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Dedicas casi todo tu día al trabajo, hoy replanteate si esto es realmente lo que quieres, o qué es lo que en verdad deseas.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Juntarás la fuerza necesaria para decidirte a hacer cambios en tu vida para intentar disfrutarla de mejor manera.