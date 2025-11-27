¿Termirarás tu relación de pareja?
Esto es lo que predice el horóscopo de hoy jueves 27 de noviembre 2025
* ARIES (21/03 - 21/04): Hoy es un día ideal para todo lo relacionado con la compra de inmuebles. Has esperado bastante por este momento, disfrútalo.
* TAURO (22/04 - 21/05): Haz de lado tu egocentrismo y preocúpate por los demás. Hay un amigo que está mal y necesita de tu ayuda, no se la niegues.
* GÉMINIS (22/05 - 21/06): Lograrás pasar una jornada muy positiva junto a tu pareja si logras sacarla del círculo vicioso del hogar y el trabajo.
* CÁNCER (22/06 - 21/07): No lograrás hacer nada de lo planeado para la jornada de hoy, puesto que recibirás una visita sorpresa durante el día.
* LEO (22/07 - 21/08): Hoy sientes que caminas sobre nubes, estás relajado y eso te ayuda para que las malas noticias no te afecten demasiado.
* VIRGO (22/08 - 21/09): Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero hoy aparecerá una persona que te manejará a su antojo.
* LIBRA (22/09 - 21/10): Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en los comentarios tendenciosos de un colega. Defiéndete.
* ESCORPIO (22/10 - 22/11) : Tu vida está llena de actividades y no te queda tiempo para nada. Hoy dedícate a ti, sal de compras o toma una sesión de spa.
* SAGITARIO (23/11 - 21/12): Piensa si esto es lo que quieres para el resto de tu vida. De lo contrario, es hora de que trates de buscar tu verdadero camino.
* CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): Trata de que nadie te saque de quicio. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas. Haz oídos sordos.
* ACUARIO (22/01 - 21/02) : Jornada propicia para iniciar el diálogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos.
* PISCIS (22/02 - 21/03): Etapa complicada en la que estarás cuestionándote cada paso que das. Dale tiempo a la confianza para que regrese a ti.