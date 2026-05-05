Predicciones
Tu horóscopo hoy 05 de mayo 2026: consejos astrológicos para enfrentar el día
Aries enfrenta desilusión, Tauro cuidado con la comunicación. ¡Descubre cómo afectan los astros a tu signo hoy!
ARIES 21/03-21/04
Podría ser un día en el que existe una tensión y desilusión que harían que te sientas sin ganas de hacer ninguna actividad.
TAURO 22/04-21/05
Tu comunicación con los demás podría ser hoy una fuente de problemas, trata de expresarte con serenidad hacia los demás.
GÉMINIS 22/05-21/06
Es un día en el que sientes que todos los aspectos de tu vida serán favorables. Tendrás suerte, vitalidad y sensualidad.
CÁNCER 22/06-21/07
Estarás un tanto cansado y sin energía, sin embargo los proyectos prosperarán aunque estés en crisis. Cuídate la espalda.
LEO 22/07-21/08
Ternura, atracción y una comunicación espléndida. Perfecto intercambio de opiniones con amigos, la pareja y familiares.
VIRGO 22/08-21/09
Debes prepararte para los cambios substanciales que se presentarán en tu vida, pero ten cuidado, no todos son favorables.
LIBRA 22/09-21/10
Hoy podría resultar ser un día más complicado que los que has estado pasando. Trata de no perder la razón y frustrarte.
ESCORPIO 22/10-22/11
Las cosas no te saldrán bien por el momento, pero esto no significa que tengas que dejar de realizarlas. Pon un mayor esfuerzo.
SAGITARIO 23/11-21/12
Si tienes ganas de cambiar ciertos artículos de tu propiedad ten paciencia todo a su tiempo. No te encapriches que no te beneficia.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Hoy resuelves asuntos domésticos pendientes. Arregla asuntos de dinero con otros, pero que sea una repartición justa.
ACUARIO 22/01-21/02
Si necesitas ayuda, solicítala a un amigo. Nuevas posibilidades aparecen, así que no descartes un retiro virtual de fin de semana.
PISCIS 22/02-21/03
Recurre a quien te escuche y te oriente, los amigos pueden ser un gran sostén en este difícil trance. Confía en ellos.