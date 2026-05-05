Tu horóscopo hoy 05 de mayo 2026: consejos astrológicos para enfrentar el día

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ARIES 21/03-21/04

Podría ser un día en el que existe una tensión y desilusión que harían que te sientas sin ganas de hacer ninguna actividad.

TAURO 22/04-21/05

Tu comunicación con los demás podría ser hoy una fuente de problemas, trata de expresarte con serenidad hacia los demás.

GÉMINIS 22/05-21/06

Es un día en el que sientes que todos los aspectos de tu vida serán favorables. Tendrás suerte, vitalidad y sensualidad.

CÁNCER 22/06-21/07

Estarás un tanto cansado y sin energía, sin embargo los proyectos prosperarán aunque estés en crisis. Cuídate la espalda.

LEO 22/07-21/08

Ternura, atracción y una comunicación espléndida. Perfecto intercambio de opiniones con amigos, la pareja y familiares.

VIRGO 22/08-21/09

Debes prepararte para los cambios substanciales que se presentarán en tu vida, pero ten cuidado, no todos son favorables.

LIBRA 22/09-21/10

Hoy podría resultar ser un día más complicado que los que has estado pasando. Trata de no perder la razón y frustrarte.

ESCORPIO 22/10-22/11

Las cosas no te saldrán bien por el momento, pero esto no significa que tengas que dejar de realizarlas. Pon un mayor esfuerzo.

SAGITARIO 23/11-21/12

Si tienes ganas de cambiar ciertos artículos de tu propiedad ten paciencia todo a su tiempo. No te encapriches que no te beneficia.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy resuelves asuntos domésticos pendientes. Arregla asuntos de dinero con otros, pero que sea una repartición justa.

ACUARIO 22/01-21/02

Si necesitas ayuda, solicítala a un amigo. Nuevas posibilidades aparecen, así que no descartes un retiro virtual de fin de semana.

PISCIS 22/02-21/03

Recurre a quien te escuche y te oriente, los amigos pueden ser un gran sostén en este difícil trance. Confía en ellos.