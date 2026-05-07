Horóscopo de hoy 07 de mayo 2026: mira lo que te depara el destino antes de tomar decisiones

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ARIES 21/03-21/04

Las consecuencias de haber tenido una semana holgada se están comenzando a hacer notar hoy. El trabajo no desaparece solo.

TAURO 22/04-2/05

No te sentirás cómodo con la imagen que estás proyectando de ti mismo en tu entorno y buscarás cambiar tus actitudes.

GEMINIS 22/05-21/06

Hoy te darás cuenta de lo equivocado que estás respecto a un asunto laboral. Sé valiente, reconoce tus errores y pide perdón.

CÁNCER 22/06-20/07

Hay una persona cercana a ti que no es completamente honesta respecto a sus intenciones contigo. Mucha precaución.

LEO 22/07-2/08

No encontrarás resultado alguno de aplicar las palabras para resolver ciertos inconvenientes con vecinos. Deberás actuar.

VIRGO 22/08-21/09

Tendrás que dejar de lado ciertos preconceptos de larga data si pretendes encontrar solución a tus nuevos problemas.

LIBRA 22/09-21/10

Te darás contra una pared en el día de hoy. Tus expectativas de nadeza se verán superadas ampliamente por tus vivencias laborales.

ESCORPIO 22/10-22/1

Parecerá que el destino está completamente en contra de que cumplas tus actividades para el día de hoy. Insistencia es la clave.

SAGITARIO 23/11-21/12

Hoy comprenderás que existen ocasiones en las que es necesario un diálogo directo con una persona para alcanzar un objetivo.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Aprovecha cada segundo del día de hoy. Contarás con muy buena suerte durante gran parte de la jornada. No la dejes escapar.

ACUARIO 22/01-21/02

Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.

PISCIS 22/02-21/03

Encontrarás la fuerza para cambiar aspectos negativos y salir adelante en situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar.