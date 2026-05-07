Predicciones
Horóscopo de hoy 07 de mayo 2026: mira lo que te depara el destino antes de tomar decisiones
Hoy las estrellas marcan un día de desafíos laborales y cambios en actitudes. Descubre lo que tu signo tiene preparado.
ARIES 21/03-21/04
Las consecuencias de haber tenido una semana holgada se están comenzando a hacer notar hoy. El trabajo no desaparece solo.
TAURO 22/04-2/05
No te sentirás cómodo con la imagen que estás proyectando de ti mismo en tu entorno y buscarás cambiar tus actitudes.
GEMINIS 22/05-21/06
Hoy te darás cuenta de lo equivocado que estás respecto a un asunto laboral. Sé valiente, reconoce tus errores y pide perdón.
CÁNCER 22/06-20/07
Hay una persona cercana a ti que no es completamente honesta respecto a sus intenciones contigo. Mucha precaución.
LEO 22/07-2/08
No encontrarás resultado alguno de aplicar las palabras para resolver ciertos inconvenientes con vecinos. Deberás actuar.
VIRGO 22/08-21/09
Tendrás que dejar de lado ciertos preconceptos de larga data si pretendes encontrar solución a tus nuevos problemas.
LIBRA 22/09-21/10
Te darás contra una pared en el día de hoy. Tus expectativas de nadeza se verán superadas ampliamente por tus vivencias laborales.
ESCORPIO 22/10-22/1
Parecerá que el destino está completamente en contra de que cumplas tus actividades para el día de hoy. Insistencia es la clave.
SAGITARIO 23/11-21/12
Hoy comprenderás que existen ocasiones en las que es necesario un diálogo directo con una persona para alcanzar un objetivo.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Aprovecha cada segundo del día de hoy. Contarás con muy buena suerte durante gran parte de la jornada. No la dejes escapar.
ACUARIO 22/01-21/02
Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.
PISCIS 22/02-21/03
Encontrarás la fuerza para cambiar aspectos negativos y salir adelante en situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar.