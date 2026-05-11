Horóscopo de hoy 11 de mayo 2026: cómo enfrentar desafíos hoy según tu signo

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ARIES 21/03-21/04

Deberás hacer mucha introspección si pretendes entender el porqué de ciertas situaciones que te tocarán vivir en el día de hoy.

TAURO 22/04-2005

No te permitas incurrir en actividades nocivas que habías logrado superar dificultosamente solo porque te sientes negativo.

GEMINIS 22/05-21/06

No permitas que las opiniones descaradas de los que te rodean te hagan sentir menos de lo que realmente eres. Imponte.

CANCER 22/06-21/07

Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti.

LEO 22/07-21/08

El destino solamente te favorecerá si te muestras decidido y está dispuesto a todo para alcanzar tus metas

VIRGO 22/08-21/09

Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas.

LIBRA 22/09-21/10

Deberás dejar de lado este estilo de vida que no es apropiado para ti. Las ínfulas de grandeza no pagarán tus deudas.

ESCORPIO 22/0-22/11

Tendrás que modificar tu itinerario para el día de hoy dejando de lado eventos muy importantes para ti. Resignación.

SAGITARIO 23/11-21/12

Jornada bastante positiva en ciertos aspectos clave para ti. Esto te permitirá tomarte ciertos inconvenientes mínimos a la ligera.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Es hora de realizar un profundo cambio de prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la sociedad.

ACUARIO 22/01-21/02

Evita a toda costa caer en las garras de la agresión física para solucionar los inconvenientes con tus vecinos.

PISCIS 22/02-21/03

Deberás replantearte ciertas actitudes con las que estás enfrentando tu vida. Deberás tomar determinaciones vitales.