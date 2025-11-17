Lee tu destino
Horóscopo de hoy 17 de noviembre: qué revelan los astros para cada signo
Horóscopos de Hoy. Descubre lo que los astros tienen preparado para ti en este día lleno de deporte, secretos y nuevas oportunidades.
ARIES 21/03-21/04
Practica algún deporte para sentirte completamente en forma. Una buena opción podría ser la natación o el tenis.
TAURO 22/04-21/05
Los secretos dejan de ser secreto cuando son contados, así fuera una sola vez. Mantén en reserva lo que no quieras que se sepa.
GÉMINIS 22/05-21/06
Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente.
CÁNCER 22/06-21/07
Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos
LEO 22/07-21/08
Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.
VIRGO 22/08-21/09
Te sentirás tentado a decirlo que piensas en una situación
social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas.
LIBRA 22/09-21/10
Seguramente estarás muy activo buscando encontrar un equilibrio entre tus asuntos familiares y domésticos, y tu vida profesional.
ESCORPIO 22/10-22/11
Ten en cuenta que hay amistades que son buenas compañías pero no son buenas consejeras. Ten cuidado con lo que les cuentas.
SAGITARIO 23/11-21/12
Tu cansancio de todos los días se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.
CAPRICORNIO2/12-2/01
No es momento para realizar actividades que exijan un esfuerzo físico porque puedes terminar con algunos malestares.
ACUARIO 22/01-21/02
Tu optimismo y tu naturalidad atraen por sí solos. Es un
día donde varios asuntos pendientes se resolverán favorablemente.
PISCIS 22/02-21/03
No es bueno ingerir siempre los mismos alimentos, ten una dieta equilibrada para evitar futuros problemas por falta de vitaminas y minerales.