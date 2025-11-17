Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Horóscopo de hoy 17 de noviembre: qué revelan los astros para cada signo

Horóscopos de Hoy. Descubre lo que los astros tienen preparado para ti en este día lleno de deporte, secretos y nuevas oportunidades.

ARIES 21/03-21/04

Practica algún deporte para sentirte completamente en forma. Una buena opción podría ser la natación o el tenis.

TAURO 22/04-21/05

Los secretos dejan de ser secreto cuando son contados, así fuera una sola vez. Mantén en reserva lo que no quieras que se sepa.

GÉMINIS 22/05-21/06

Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente.

CÁNCER 22/06-21/07

Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás alcanzar tus metas sin tomar riesgos

LEO 22/07-21/08

Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.

VIRGO 22/08-21/09

Te sentirás tentado a decirlo que piensas en una situación

social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas.

LIBRA 22/09-21/10

Seguramente estarás muy activo buscando encontrar un equilibrio entre tus asuntos familiares y domésticos, y tu vida profesional.

ESCORPIO 22/10-22/11 

Ten en cuenta que hay amistades que son buenas compañías pero no son buenas consejeras. Ten cuidado con lo que les cuentas.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tu cansancio de todos los días se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.

CAPRICORNIO2/12-2/01

No es momento para realizar actividades que exijan un esfuerzo físico porque puedes terminar con algunos      malestares.

ACUARIO 22/01-21/02

Tu optimismo y tu naturalidad atraen por sí solos. Es un

día donde varios asuntos pendientes se resolverán favorablemente.

PISCIS 22/02-21/03

No es bueno ingerir siempre los mismos alimentos, ten una dieta equilibrada para evitar futuros problemas por falta de vitaminas y minerales.

