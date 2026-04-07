Horóscopo de hoy: lo que los astros tienen preparado para ti este 07 de abril 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Momento de replantearte tu forma de encarar la relación sentimental por la que estás pasando. Deja de lado el egoísmo.

TAURO 22/04-21/05

Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.

GÉMINIS 22/05-21/06

Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia.

CÁNCER 22/06-21/07

Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto.

LEO 22/07-21/06

Ciertos inconvenientes que yacían ocultos en la pareja saldrán a la luz hoy. Deberás ser cuidadoso en la forma de tratarlos.

VIRGO 22/08-21/09

Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así.

LIBRA 22/09-21/10

Estarás en la posibilidad de evitar que uno de tus seres queridos cometa los mismos errores que ti. Aprovéchala

ESCORPIO 22/10-22/11

La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan.

SAGITARIO 23/11-21/12

Hoy lograrás entender lo vital de ciertas actividades que vienes postergando intencionalmente. Cuidado al manejar el día de hoy.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy tendrás una jornada de desgano y enojo constante. Procura mantenerte fuera de conflictos o mostrarás lo peor de ti.

ACUARIO 22/01-21/02

Estás aprendiendo poco a poco a lidiar con los problemas derivados de una vida adulta. Mantén este ritmo y progresarás rápidamente.

PISCIS 22/02-21/03

Lograrás darte cuenta de que has estado llevando la relación con tu pareja por el camino incorrecto. Nunca es tarde para cambiar.