Predicciones
Horóscopo de hoy: lo que los astros tienen preparado para ti este 07 de abril 2026
Replantea tu amor, respeta el tiempo y descubre buenas noticias. Tu horóscopo revela cambios y oportunidades para cada signo. ¡Lee más!
ARIES 21/03-21/04
Momento de replantearte tu forma de encarar la relación sentimental por la que estás pasando. Deja de lado el egoísmo.
TAURO 22/04-21/05
Respeta los tiempos que tiene la vida. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.
GÉMINIS 22/05-21/06
Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco, solo necesitabas paciencia.
CÁNCER 22/06-21/07
Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto.
LEO 22/07-21/06
Ciertos inconvenientes que yacían ocultos en la pareja saldrán a la luz hoy. Deberás ser cuidadoso en la forma de tratarlos.
VIRGO 22/08-21/09
Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así.
LIBRA 22/09-21/10
Estarás en la posibilidad de evitar que uno de tus seres queridos cometa los mismos errores que ti. Aprovéchala
ESCORPIO 22/10-22/11
La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan.
SAGITARIO 23/11-21/12
Hoy lograrás entender lo vital de ciertas actividades que vienes postergando intencionalmente. Cuidado al manejar el día de hoy.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Hoy tendrás una jornada de desgano y enojo constante. Procura mantenerte fuera de conflictos o mostrarás lo peor de ti.
ACUARIO 22/01-21/02
Estás aprendiendo poco a poco a lidiar con los problemas derivados de una vida adulta. Mantén este ritmo y progresarás rápidamente.
PISCIS 22/02-21/03
Lograrás darte cuenta de que has estado llevando la relación con tu pareja por el camino incorrecto. Nunca es tarde para cambiar.