Guía astrológica
Horóscopo de hoy: consejos y advertencias para cada signo zodiacal este 22 de abril 2026
Aries busca tranquilidad, Tauro enfrenta envidias, y Géminis debe explorar nuevos conocimientos. ¡Descubre lo que los astros tienen para ti hoy!
ARIES 21/03-21/04
Te sentirás inmerso finalmente en un mar de tranquilidad en la jornada de hoy. Aprovéchalo al máximo para drenar tensiones.
TAURO 22/04-21/05
Tu capacidad intelectual será puesta a prueba por quienes te envidian desde el anonimato. Será una prueba sorteada con éxito.
GÉMINIS 22/05-21/06
Buen momento para interesarte por algún curso que te permita desarrollar conocimientos que te beneficiarán a la brevedad.
CÁNCER 22/06-27/07
Es un momento en el cual al- gunas cosas dejarán de interesarte para descubrir nuevos intereses culturales o intelectuales.
LEO 22/07-21/06
Sueles ser racional, lógico, detallista y minucioso. Trata de relajarte más y disfrutar de los quehaceres diarios.
VIRGO 22/08-21/09
Estarás conectado contigo y tu verdad. Para poder resolver los problemas primero deberás reconocerlos y analizarlos detenidamente.
LIBRA 22/09-21/10
Hay cosas ocultas que aún no has visto en tu entorno. Muévete con cautela y no hables hasta estar seguro de conocer realmente a quienes te rodean.
ESCORPIO 22/10-22/11
Si tienes una actitud incierta al momento de realizar alguna actividad, tómate el tiempo para analizarlo detenidamente y con calma.
SAGITARIO 23/11-21/12
Debes ponerte a actuar de forma apropiada a las circunstancias si esperas que los demás te respeten en tus opiniones.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Atravesarás por una situación que no esperabas. Trata de calmarte y deja la ira de lado, ya que no es buena consejera.
ACUARIO 22/01-21/02
Aprovecha este día para iniciar proyectos o escribir lo que planeas hacer para el mes próximo, la energía será buena para estudiar.
PISCIS 22/02-21/03
No apresures el desarrollo de eventos durante el día de hoy. Procura dejar que se desenvuelvan a su propio ritmo.