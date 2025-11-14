Predicciones zodiacales del día:
Horóscopo de hoy: qué dice tu signo y cómo influirá en tu día
ARIES 21/03-21/04
Pasarás una fase despreocupada y tendrás la posibilidad de conocer a nuevas personas simpáticas. No deseches oportunidades.
TAURO 22/04-21/05
Deja de lado ese hábito que tienes de dudar de ti mismo, es momento de cambiar. Analiza lo que ves en tu interior.
GÉMINIS 22/05-21/06
Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu corazón, en él encontrarás la respuesta que no encuentras por medio de la razón.
CÁNCER 22/06-21/07
Transacciones que no te satisfacen pese al permanente apoyo que recibes de tu gente. Un colaborador puede complicarlo todo.
LEO 22/07-21/08
Debes conservar la calma, de lo contrario las diferencias con los demás pueden generar grandes conflictos y controversias.
VIRGO 22/08-21/09
Ejerce tu voluntad sin tener en cuenta las advertencias de quienes te rodean y siempre te han ofrecido lo mejor de sí mismos.
LIBRA 22/09-21/10
Evita ser inconstante en tus relaciones amorosas, controlando más tus afectos y evitando ser tan posesivo.
ESCORPIO 22/10-22/11
No desesperes, porque el dinero aparecerá en el momento oportuno. Es imprescindible que comiences a organizar tu economía.
SAGITARIO 23/11-21/12
Experimentarás ansiedad y nerviosismo durante toda la primera parte de la jornada de hoy. Ciertas ideas rondarán tu mente.
CAPRICORNIO2/12-2/01
El destino favorece a los arriesgados. Ten esto en mente cuando tengas que optar entre lo seguro y mediocre o lo riesgoso y perfecto.
ACUARIO 22/01-21/02
El rencor y la venganza no tienen lugar en un ambiente que debe ser de amor y respeto. Busca cambiar estos aspectos.
PISCIS 22/02-21/03
Consulta con tu pareja antes de realizar esa fuerte inversión que está rondando tu mente. Sé lo más precavido posible.