Horóscopo de hoy: qué dice tu signo y cómo influirá en tu día

ARIES 21/03-21/04

Pasarás una fase despreocupada y tendrás la posibilidad de conocer a nuevas personas simpáticas. No deseches oportunidades.

TAURO 22/04-21/05

Deja de lado ese hábito que tienes de dudar de ti mismo, es momento de cambiar. Analiza lo que ves en tu interior.

GÉMINIS 22/05-21/06

Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu corazón, en él encontrarás la respuesta que no encuentras por medio de la razón.

CÁNCER 22/06-21/07

Transacciones que no te satisfacen pese al permanente apoyo que recibes de tu gente. Un colaborador puede complicarlo todo.

LEO 22/07-21/08

Debes conservar la calma, de lo contrario las diferencias con los demás pueden generar grandes conflictos y controversias.

VIRGO 22/08-21/09

Ejerce tu voluntad sin tener en cuenta las advertencias de quienes te rodean y siempre te han ofrecido lo mejor de sí mismos.

LIBRA 22/09-21/10

Evita ser inconstante en tus relaciones amorosas, controlando más tus afectos y evitando ser tan posesivo.

ESCORPIO 22/10-22/11

No desesperes, porque el dinero aparecerá en el momento oportuno. Es imprescindible que comiences a organizar tu economía.

SAGITARIO 23/11-21/12

Experimentarás ansiedad y nerviosismo durante toda la primera parte de la jornada de hoy. Ciertas ideas rondarán tu mente.

CAPRICORNIO2/12-2/01

El destino favorece a los arriesgados. Ten esto en mente cuando tengas que optar entre lo seguro y mediocre o lo riesgoso y perfecto.

ACUARIO 22/01-21/02

El rencor y la venganza no tienen lugar en un ambiente que debe ser de amor y respeto. Busca cambiar estos aspectos.

PISCIS 22/02-21/03

Consulta con tu pareja antes de realizar esa fuerte inversión que está rondando tu mente. Sé lo más precavido posible.

