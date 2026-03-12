Los astros
El horóscopo de hoy jueves 12 de marzo del 2026
El destino tiene grandes cosas para tí.
ARIES: No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio..
TAURO: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sen-
tirte solo y triste.
GEMINIS: No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que
tú puede delatarte. Ten cuidado.
CÁNCER: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos que hace tiempo que no ves.
LEO: Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas.
Pero la noche te depara una sorpresa.
VIRGO: No busques en los demás, vir-tudes que no tienen, cada uno es como es. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos y virtudes.
LIBRA: Deberás lidiar con ciertas ac-titudes negativas por parte de amigos cercanos en el día de hoy. Se pa-
ciente y magnánimo.
ESCORPIO: Sentirás una diferencia notable en el trato de ciertos amigos cercanos. Indaga sus razones y aclara
SAGITARIO: Trata de que las noticias que leguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor.
CAPRICORNIO: Tienes todo el talento necesario para ascender. nero alguien hablará mal de ti y se complicará tu promoción. Hazte escuchar.
ACUARIO: Hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites e impuestos. Soluciona
lo que tienes pendiente.
PISCIS: Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta
manera te ira mejor.