El horóscopo de hoy jueves 12 de marzo del 2026

ARIES: No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio..

TAURO: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sen-

tirte solo y triste.

GEMINIS: No creas que conoces todos los trucos para trabajar poco y ganar mucho. Alguien más despierto que

tú puede delatarte. Ten cuidado.

CÁNCER: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos que hace tiempo que no ves.

LEO: Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas.

Pero la noche te depara una sorpresa.

VIRGO: No busques en los demás, vir-tudes que no tienen, cada uno es como es. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos y virtudes.

LIBRA: Deberás lidiar con ciertas ac-titudes negativas por parte de amigos cercanos en el día de hoy. Se pa-

ciente y magnánimo.

ESCORPIO: Sentirás una diferencia notable en el trato de ciertos amigos cercanos. Indaga sus razones y aclara

SAGITARIO: Trata de que las noticias que leguen hasta ti no logren afectar tu ánimo. El día será largo y te conviene estar de buen humor.

CAPRICORNIO: Tienes todo el talento necesario para ascender. nero alguien hablará mal de ti y se complicará tu promoción. Hazte escuchar.

ACUARIO: Hoy es una jornada ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites e impuestos. Soluciona

lo que tienes pendiente.

PISCIS: Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta

manera te ira mejor.