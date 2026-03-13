Astros
Horóscopo de hoy: lo que le espera a cada signo este viernes 13
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Debes tener paciencia y dulzura, enfrentarás a personas problemáticas e irritantes. Con comprensión y tolerancia vencerás todo.
TAURO (22/04 - 21/05)
Sabrás afrontar todo con gran determinación y acción será vencedor. Actuarás con tranquilidad y de manera prudente.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Serán muchas las cosas que aún debes hacer y no tendrás ganas de ocuparte ahora. Comienza con lo urgente y lo importante.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Puedes ser víctima de oídos, demoras y plantones por parte de los demás. Realiza toda actividad importante con suma precaución.
LEO (22/07 - 21/08)
La jornada se presenta tranquila, visita a un pariente o amigo que tendrá una buena noticia para darte, y te pondrá muy bien.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Podrás darte el gusto de salir con alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante. Hay posibilidad de cambios.
LIBRA (22/09 - 21/10)
En casa y en la familia las cosas están en orden. No necesitarás prestarle demasiada atención ni preocuparte por el momento.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Cambios progresivos en parecuentros con personas originales, creativas, que traen algo nuevo a tu vida.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del recuerdo de momentos bellos.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Te sentirás un poco agobiado debido al calor. Aparecerán problemas circulatorios provocados por las temperaturas elevadas.
ACUARIO (22/01 - 20/02)
Disfrutas de la vida, del confort y del descanso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo.
PISCIS (22/02 - 21/03)
No tienes términos medios. Si alguien te engaña, gracias te juzgarás por él, pero si no, que se cuide porque lo destruirás sin dudar.