Predicciones
Horóscopo de hoy: oportunidades y advertencias para cada signo zodiacal este 16 de abril 2026
Hoy es un día clave para Aries y Tauro, pero cuidado, Cáncer y Escorpio, la tensión acecha en el ambiente.
ARIES 21/03-21/04
Si necesitas un cambio, tendrás la oportunidad de hacerlo en breve. En la mesa de negociaciones. utiliza tus habilidades.
TAURO 22/04-2005
Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.
GÉMINIS 22/05-2/06
Actividades de consultoría para buscar asesoramiento profesional para la formación de sociedades. Cuídate de la gente con la que te rodeas.
CÁNCER 22/06-2/07
Todo lo que te rodea te resulta triste en este momento. La verdad es que estás un poco de capa caída, pero no te desanimes, es pasajero.
LEO 22/07-21/08
Cierta tensión en la familia puede llegar al extremo en las fiestas y celebraciones. Mucho de la misma compañía será difícil.
VIRGO 22/08-21/09
Hoy la gente no dice lo que quiere decir, estate alerta y lee entre líneas para poder distinguir los hechos de la ficción.
LIBRA 22/09-21/10
Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral.
ESCORPIO 22/10-22/11
En tu vida social ocurrirá algo que tendrá ramificaciones laborales. Acuerdo con tu pareja sobre cómo invertir un capital común.
SAGITARIO 23/11-21/12
Tendrás retrasos temporales, pero tu intervención se requiere para poner la bola nuevamente en movimiento.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
No esperes mucho cambio hoy, disfruta de una posición segura que se haga más fuerte cada día. Eso te dará una base excelente.
ACUARIO 22/01-21/02
Muestras más voluntad de lo normal y dominas la situación con claridad. Si gozas de libertad de acción, aparecerá tu verdadera personalidad.
PISCIS 22/02-21/03
La fuerza y la debilidad se alternan por períodos, ten cuidado porque todo tipo de conflicto o amenaza puede constituir un freno para tus proyectos.