Horóscopo de hoy: oportunidades y advertencias para cada signo zodiacal este 16 de abril 2026

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ARIES 21/03-21/04

Si necesitas un cambio, tendrás la oportunidad de hacerlo en breve. En la mesa de negociaciones. utiliza tus habilidades.

TAURO 22/04-2005

Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.

GÉMINIS 22/05-2/06

Actividades de consultoría para buscar asesoramiento profesional para la formación de sociedades. Cuídate de la gente con la que te rodeas.

CÁNCER 22/06-2/07

Todo lo que te rodea te resulta triste en este momento. La verdad es que estás un poco de capa caída, pero no te desanimes, es pasajero.

LEO 22/07-21/08

Cierta tensión en la familia puede llegar al extremo en las fiestas y celebraciones. Mucho de la misma compañía será difícil.

VIRGO 22/08-21/09

Hoy la gente no dice lo que quiere decir, estate alerta y lee entre líneas para poder distinguir los hechos de la ficción.

LIBRA 22/09-21/10

Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral.

ESCORPIO 22/10-22/11

En tu vida social ocurrirá algo que tendrá ramificaciones laborales. Acuerdo con tu pareja sobre cómo invertir un capital común.

SAGITARIO 23/11-21/12

Tendrás retrasos temporales, pero tu intervención se requiere para poner la bola nuevamente en movimiento.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

No esperes mucho cambio hoy, disfruta de una posición segura que se haga más fuerte cada día. Eso te dará una base excelente.

ACUARIO 22/01-21/02

Muestras más voluntad de lo normal y dominas la situación con claridad. Si gozas de libertad de acción, aparecerá tu verdadera personalidad.

PISCIS 22/02-21/03

La fuerza y la debilidad se alternan por períodos, ten cuidado porque todo tipo de conflicto o amenaza puede constituir un freno para tus proyectos.