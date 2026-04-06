Predicciones
Horóscopo de hoy: lo que te espera en el amor, dinero y salud
Conoce tu horóscopo del día: oportunidades, desafíos y consejos para cada signo zodiacal. ¡No dejes de leer lo que el destino te tiene preparado!
ARIES 21/03-21/04
No deberás desperdiciar ni un segundo de la jornada de hoy, presentará múltiples oportunidades de solucionarte inconvenientes.
TAURO 22/04-21/05
Tendrás serios problemas para hacer entender tus ideas en la jornada de hoy. No dejes que esto te afecte demasiado.
GÉMINIS 22/05-21/06
A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.
CÁNCER 22/06-21/07
El buen aspecto de la Luna con Saturno te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.
LEO 22/07-21/06
Todos te reconocen por tu buen humor y tu permanente estado jovial. No permitas que hoy logren sacarte de las casillas.
VIRGO 22/08-21/09
No podrás mantener mucho tiempo más la máscara que te has puesto a los ojos de personas importantes para ti.
LIBRA 22/09-21/10
Las oportunidades de mejorar están a tu alcance. Mira con optimismo hacia el futuro y encontrarás el punto adónde llegar.
ESCORPIO 22/10-22/11
Los proyectos grupales en función de la beneficencia tendrán un éxito absoluto. Serás reconocido por eso y te sentirás feliz.
SAGITARIO 23/11-21/12
Ten mucho cuidado con las propuestas que te hagan tus colegas. Analízalas bien, porque no todos vienen con buenas intenciones.
CAPRICORNIO2/12-21/01
En la jornada de hoy deberás dejar caer la máscara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.
ACUARIO 22/01-21/02
Contarás con una sensibilidad aumentada en la jornada, procura no reaccionar mal con las palabras de las personas que te rodean.
PISCIS 22/02-21/03
No te apresures a emitir juicios sobre ciertas posturas de tu pareja antes de hacer un mea culpa sobre tus acciones.