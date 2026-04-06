Horóscopo de hoy: lo que te espera en el amor, dinero y salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

No deberás desperdiciar ni un segundo de la jornada de hoy, presentará múltiples oportunidades de solucionarte inconvenientes.

TAURO 22/04-21/05

Tendrás serios problemas para hacer entender tus ideas en la jornada de hoy. No dejes que esto te afecte demasiado.

GÉMINIS 22/05-21/06

A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.

CÁNCER 22/06-21/07

El buen aspecto de la Luna con Saturno te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.

LEO 22/07-21/06

Todos te reconocen por tu buen humor y tu permanente estado jovial. No permitas que hoy logren sacarte de las casillas.

VIRGO 22/08-21/09

No podrás mantener mucho tiempo más la máscara que te has puesto a los ojos de personas importantes para ti.

LIBRA 22/09-21/10

Las oportunidades de mejorar están a tu alcance. Mira con optimismo hacia el futuro y encontrarás el punto adónde llegar.

ESCORPIO 22/10-22/11

Los proyectos grupales en función de la beneficencia tendrán un éxito absoluto. Serás reconocido por eso y te sentirás feliz.

SAGITARIO 23/11-21/12

Ten mucho cuidado con las propuestas que te hagan tus colegas. Analízalas bien, porque no todos vienen con buenas intenciones.

CAPRICORNIO2/12-21/01

En la jornada de hoy deberás dejar caer la máscara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.

ACUARIO 22/01-21/02

Contarás con una sensibilidad aumentada en la jornada, procura no reaccionar mal con las palabras de las personas que te rodean.

PISCIS 22/02-21/03

No te apresures a emitir juicios sobre ciertas posturas de tu pareja antes de hacer un mea culpa sobre tus acciones.