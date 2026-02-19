¿Pelearás con tu pareja?
El horóscopo de este jueves 19 de febrero del 2026
Lo que te depara el destino lo sabrás hoy.
ARIES 21/03 - 21/04
Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.
TAURO 22/04 - 21/05
Los astros están de tu lado. Armonía en la familia y bien con los amigos. Se hace realidad una vieja ilusión. Buenos augurios.
GÉMINIS 22/05 - 21/06
Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el diálogo entre ellos.
CÁNCER 22/06 - 21/07
Con la ayuda de un gran amigo podrás echar tiempo que no veías, dejar atrás pesares y malos momentos vividos.
LEO 22/07 - 21/08
Estarás comunicativo y atento. Espera tu turno en el reparto del destino. El amor te esquiva.
VIRGO 22/08 - 21/09
Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algún lujo, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.
LIBRA 22/09 - 21/10
Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo.
ESCORPIO 22/10 - 22/11
Tocarás tierra en la jornada de hoy. Recientes eventos te han puesto en la errada impresión de que eres incapaz de equivocarte.
SAGITARIO 23/11 - 21/12
Podrás sentirte muy raro, como con una especie de peso interior. No permitas que los celos y tu carácter posesivo te arruinen el día.
CAPRICORNIO 22/12 - 21/01
Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente.
ACUARIO 22/01 - 21/02
Te mostrarás inseguro y con cierta vulnerabilidad, estás sintiendo que te quieren atrapar, sobre todo algún amigo muy ligado a ti.
PISCIS 22/02 - 21/03
Tu comunicación con amistades y con quienes tienes cerca va a mejorar de una manera notable con un muy buen intercambio de ideas.