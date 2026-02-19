El horóscopo de este jueves 19 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03 - 21/04

Para tus problemas, tienes varias soluciones en tu casa. No importa lo que los demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor.

TAURO 22/04 - 21/05

Los astros están de tu lado. Armonía en la familia y bien con los amigos. Se hace realidad una vieja ilusión. Buenos augurios.

GÉMINIS 22/05 - 21/06

Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el diálogo entre ellos.

CÁNCER 22/06 - 21/07

Con la ayuda de un gran amigo podrás echar tiempo que no veías, dejar atrás pesares y malos momentos vividos.

LEO 22/07 - 21/08

Estarás comunicativo y atento. Espera tu turno en el reparto del destino. El amor te esquiva.

VIRGO 22/08 - 21/09

Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algún lujo, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.

LIBRA 22/09 - 21/10

Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos aunque alguien te diga que eres ingenuo.

ESCORPIO 22/10 - 22/11

Tocarás tierra en la jornada de hoy. Recientes eventos te han puesto en la errada impresión de que eres incapaz de equivocarte.

SAGITARIO 23/11 - 21/12

Podrás sentirte muy raro, como con una especie de peso interior. No permitas que los celos y tu carácter posesivo te arruinen el día.

CAPRICORNIO 22/12 - 21/01

Los problemas derivados de tu trato con los de tu entorno tenderán a disminuir. Tu relación social va a mejorar claramente.

ACUARIO 22/01 - 21/02

Te mostrarás inseguro y con cierta vulnerabilidad, estás sintiendo que te quieren atrapar, sobre todo algún amigo muy ligado a ti.

PISCIS 22/02 - 21/03

Tu comunicación con amistades y con quienes tienes cerca va a mejorar de una manera notable con un muy buen intercambio de ideas.