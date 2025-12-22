Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El horóscopo de este lunes 22 de diciembre 2025

Este lunes 22 de diciembre de 2025 llega cargado de energías renovadas y señales que pueden marcar el rumbo de tu día. Los astros influyen en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones importantes, por lo que conocer sus mensajes puede ayudarte a actuar con mayor claridad.

El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes el horóscopo semanal del 22 diciembre 2025.

A continuación las predicciones:

Aries

Sorpresas en el trabajo, despedidas y anuncios de cambios que serán muy positivos, quizás no lo veas seguido pero los verás! 34-16

Tauro

Un dinero llega con abundancia y será de gran alegría recibir esos pagos pendientes! La salud en su mejor momento! 12-85

Géminis

Lograrás beneficiarte en asuntos de trabajo y verás el progreso llegar. Cuidado con tus emociones y el cariño familiar. 06-33

Cáncer

Desarrollarás ahora más que nunca tu talento en el trabajo, estarás descubriéndote a ti misma/o y podrás alcanzar el éxito esperado. 11-43

Leo

Es Navidad, tiempo de ser feliz, no importa lo que estés pasando, sánalo, cúralo, olvídalo, postérgalo, y sé feliz aquí y ahora! 49-13

Juan Jiménez Coll

Virgo

Sentirás fuertes vibraciones, hay muchas personas pendientes de ti y de tu caminar, de tu progreso. Cuidado con la envidia. 37-18

Libra

Acepta los demás con luces y sombras, con lo bueno, y lo malo, acepta y entiende que no son como tú, eres el amor del zodíaco. 09-03

Escorpio

Eres fuerte y podrás con las pruebas que te vienen esta semana, pruebas en el trabajo y en el amor, pruebas que pasarás con valor! 36-92

Sagitario

Vivirás cambios drásticos y definitivos en el trabajo, pero al final positivos, porque crecerás como nunca; en el amor cuidado! 21-30

Capricornio

Lluvia de bendiciones llegan a tu trabajo, estarás con mucho estrés con muchos afanes, pero al final con un sabor de triunfo! 63-71

Acuario

Estarás en un momento maravilloso en el amor, no permitas que se dañe con tus cambios con tus movimientos con tus dudas! 43-72

Piscis

En el trabajo tendrás un buen momento de crecimiento pero cuidado con el amor. sobre todo en la familia. pueden haber conflictos! 15-64

Coll también es tarotista, arquitecto, quiromante, espiritista, intérprete de sueños.

Aseguró que sus predicciones con 95% aciertos y para consultas 1-829-915-6604. 

