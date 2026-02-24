¿Qué pasará hoy?
El horóscopo de este martes 24 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Hoy la superficialidad te resulta molesta y sientes deseos de llegar a lo último. Te darás cuenta de que el problema es menor.
TAURO (22/04 – 21/05)
Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Hoy caerás en cuenta de cuánto has madurado sentimentalmente al estar considerando ciertos cursos de acción en la pareja.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero da un poco de miedo decirlo, y si acude alguien será a ti.
LEO (22/07 – 21/08)
Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Los momentos de diversión se podrán ver teñidos de dramatismo. No permitas que el pesimismo empañe tu felicidad. Cambia.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas del trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Las tensiones acumuladas recientemente te tendrán al borde de un ataque de nervios. Procura buscar algún cable a tierra.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Estarás bastante desanimado en el día de hoy debido a que ciertos eventos no saldrán como lo esperabas. No desesperes.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Que los momentos difíciles y el combustible para tratar de mejorar tus relaciones personales.
