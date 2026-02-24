El horóscopo de este martes 24 de febrero del 2026

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Hoy la superficialidad te resulta molesta y sientes deseos de llegar a lo último. Te darás cuenta de que el problema es menor.

TAURO (22/04 – 21/05)

Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Hoy caerás en cuenta de cuánto has madurado sentimentalmente al estar considerando ciertos cursos de acción en la pareja.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Puede que una persona cercana esté pasando por un mal período, pero da un poco de miedo decirlo, y si acude alguien será a ti.

LEO (22/07 – 21/08)

Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Los momentos de diversión se podrán ver teñidos de dramatismo. No permitas que el pesimismo empañe tu felicidad. Cambia.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Te resultará profundamente difícil poder separar las aguas del trabajo y el amor. Esto generará tensiones en la relación.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Las tensiones acumuladas recientemente te tendrán al borde de un ataque de nervios. Procura buscar algún cable a tierra.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Estarás bastante desanimado en el día de hoy debido a que ciertos eventos no saldrán como lo esperabas. No desesperes.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Que los momentos difíciles y el combustible para tratar de mejorar tus relaciones personales.