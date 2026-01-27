¿Sabes qué pasará hoy?
Este es el horóscopo de este martes 27 de enero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social.
TAURO (22/04 – 21/05)
No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de dedicación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Defenderás tus convicciones con firmeza y a la vez con suavidad. Te ayudará a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Buscarás eliminar las causas que te limitan la libertad de expresión. Te molestará sobremanera la vida rutinaria que llevas.
LEO (22/07 – 21/08)
Los exabruptos a los que te tienes acostumbrado te traerán solo problemas. Recuerda cerrar la boca de vez en cuando.
VIRGO (22/08 – 21/09)
No debes tratar de iniciar cosas importantes porque conseguirás defectos, fracasos, resentimientos y hasta tragedias.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Te cuesta trabajo aceptar la idea de renunciar a ciertas conductas en tu estilo de vida. Deja de ignorar los consejos que recibes.