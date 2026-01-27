Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Este es el horóscopo de este martes 27 de enero del 2026

Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.

ARIES (21/03 – 21/04)

Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social.

TAURO (22/04 – 21/05)

No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de dedicación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Defenderás tus convicciones con firmeza y a la vez con suavidad. Te ayudará a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Buscarás eliminar las causas que te limitan la libertad de expresión. Te molestará sobremanera la vida rutinaria que llevas.

LEO (22/07 – 21/08)

Los exabruptos a los que te tienes acostumbrado te traerán solo problemas. Recuerda cerrar la boca de vez en cuando.

VIRGO (22/08 – 21/09)

No debes tratar de iniciar cosas importantes porque conseguirás defectos, fracasos, resentimientos y hasta tragedias.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Te cuesta trabajo aceptar la idea de renunciar a ciertas conductas en tu estilo de vida. Deja de ignorar los consejos que recibes.

