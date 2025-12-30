Este es el horóscopo de este martes 30 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

| ARIES | 21/03 - 21/04 | Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo.

| TAURO | 22/04 - 21/05 | Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.

| GÉMINIS | 22/05 - 21/06 | Lo mejor por el momento será que tomes las cosas con tranquilidad. Mañana será otro día y tu suerte cambiará.

| CÁNCER | 22/06 - 21/07 | Estarás en guardia, con mil dificultades. Ya llegará el tiempo de la armonía. Olvídate del asunto, no solucionarás nada.

| LEO | 22/07 - 21/08 | Dentro de poco lograrás una meta. Una vez que halles lo que buscas, tendrás un nuevo obstáculo que vencer.

| VIRGO | 22/08 - 21/09 | Hoy te sentirás algo tímido o te faltarán las palabras, te puedes mostrar algo oxidado en tus contactos con la gente.

| LIBRA | 22/09 - 21/10 | Tu popularidad aumentará a partir de hoy, aunque claro, esto no quiere decir que vas a conseguir todo lo que deseas.

| ESCORPIO | 22/10 - 22/11 | Tu vida social está favorecida hoy. Te sentirás alegre, con deseos de compartir y de hacer felices a los demás.

| SAGITARIO | 23/11 - 21/12 | Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto.

| CAPRICORNIO | 22/12 - 21/01 | Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía.

| ACUARIO | 22/01 - 21/02 | Hay oportunidad para nuevos descubrimientos y aperturas que pueden cambiar tu orientación profesional, pero te toca buscarlas.

| PISCIS | 22/02 - 21/03 | Su salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.