El horóscopo de este viernes 27 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Estarás tentado por una atracción con decisión peligrosa. Ten prudencia con tus decisiones y evitarás pasar por un muy mal momento.

TAURO (22/04 – 21/05)

Comienza un ciclo muy positivo para tu signo. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Tendrás una de las mayores sorpresas de tu vida. Prepárate para disfrutar de esta jornada con familiares y amigos.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Conocerás una persona que te agradará a primera vista, aun así, sé lo más reservado posible con tus secretos.

LEO (22/07 – 21/08)

Hoy deberás tener mucho cuidado en la forma en la que administras la información privada que conoces de amigos.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Puede que una persona de tu círculo llegue a pedirte consejos, pero como eres astuto sabrás cómo y cuándo ayudarla.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Es un período que comienza con Luna nueva, que podría afectar tu estabilidad general. Te convendría hacer vida tranquila de hogar.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado atrás.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Los planetas te favorecen ciento por ciento en cuanto a encanto, sagacidad e inteligencia. Hay negocios que tardarán en llegar.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Es un día para recibir ayuda en situaciones variadas. No te sientas mal, aprovecha la oportunidad.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

El destino te mostrará que el camino que estás eligiendo transitar en la vida está completamente equivocado. Presta atención.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Caerás en cuenta de cómo las circunstancias de la vida te han llevado a donde no querías. Nunca es tarde para cambiar.