¿Qué pasará?
El horóscopo de este viernes 27 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Estarás tentado por una atracción con decisión peligrosa. Ten prudencia con tus decisiones y evitarás pasar por un muy mal momento.
TAURO (22/04 – 21/05)
Comienza un ciclo muy positivo para tu signo. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Tendrás una de las mayores sorpresas de tu vida. Prepárate para disfrutar de esta jornada con familiares y amigos.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Conocerás una persona que te agradará a primera vista, aun así, sé lo más reservado posible con tus secretos.
LEO (22/07 – 21/08)
Hoy deberás tener mucho cuidado en la forma en la que administras la información privada que conoces de amigos.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Puede que una persona de tu círculo llegue a pedirte consejos, pero como eres astuto sabrás cómo y cuándo ayudarla.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Es un período que comienza con Luna nueva, que podría afectar tu estabilidad general. Te convendría hacer vida tranquila de hogar.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado atrás.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Los planetas te favorecen ciento por ciento en cuanto a encanto, sagacidad e inteligencia. Hay negocios que tardarán en llegar.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Es un día para recibir ayuda en situaciones variadas. No te sientas mal, aprovecha la oportunidad.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
El destino te mostrará que el camino que estás eligiendo transitar en la vida está completamente equivocado. Presta atención.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Caerás en cuenta de cómo las circunstancias de la vida te han llevado a donde no querías. Nunca es tarde para cambiar.
