Este es el horóscopo de este viernes 28 de noviembre del 2025

* ARIES 21/03-21/04: El destino te tiene aguardando una sorpresa afortunada durante la jornada de hoy. Permanece alerta y disfrútala al máximo.

* TAURO 22/04-21/05: Deberás renunciar a ciertos derechos para darle cabida a las necesidades de seres amados. Vale la pena el sacrificio.

* GÉMINIS 22/05-21/06: Día de avances formidables en lo laboral. Te verás inspirado y serás un tren que avasalla los problemas.

* CÁNCER 22/06-21/07: La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas.

* LEO 22/07-21/08: Día propenso para los errores. Sé cuidadoso desde el momento en que te levantas de la cama hasta que vuelves por la noche.

* VIRGO 22/08-21/09: Los astros ayudarán a los ingeniosos, que brillarán y resurgirán a través de su incesante inventiva. Benefíciate con este momento.

* LIBRA 22/09-21/10: Estarás propenso a cometer errores durante la jornada de hoy. Mucho cuidado al trasladarte de un punto a otro de la ciudad

* ESCORPIO 22/10 - 22/11: Jornada de cuestionamientos constantes a nivel espiritual por tu parte. Encontrarás la fuerza para realizar cambios en tu vida.

* SAGITARIO 23/11 - 21/12: Te verás energético y muy bien predispuesto a realizar tus actividades. Día de buen humor y energía positiva.

* CAPRICORNIO 2/12 - 21/01: Tu continua inseguridad y falta de parámetros definidos en lo que a relaciones se refiere te harán equivocarte. Cuidado.

* ACUARIO 22/01 - 21/02: Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad.

* PISCIS 22/02 - 21/03: Te verás en la obligación de cancelar planes hechos con anterioridad debido a situaciones de fuerza mayor. Explica las razones.