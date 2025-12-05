El horóscopo de este viernes 5 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04): Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en cuenta de que todo no ha salido como lo tenías planeado. Concéntrate en arreglarlo.

TAURO (22/04 - 21/05): Existen posibilidades de que surjan viajes a lugares donde quedarás maravillado. Comparte con tus seres queridos la incertidumbre.

GÉMINIS (22/05 - 21/06): Te sentirás feliz y tranquilo. No dejes que nadie empañe esta agradable y bien merecida sensación. Reencuentros agradables.

CÁNCER (22/06 - 21/07): Cada pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon todo de ti para lograr encontrar ese balance fundamental.

LEO (22/07 - 21/08): No esperes a que tus amigos te apoyen en esta aventura a la que te quieres lanzar. Será mejor que tomes conciencia de los hechos.

VIRGO (22/08 - 21/09): No te comportes como niño caprichoso porque tus seres queridos se cansarán de ti. Actúa según tu edad.

LIBRA (22/09 - 21/10): Vivirás una situación bastante particular con un extraño en la jornada de hoy. El episodio te dejará pensativo un par de días.

ESCORPIO (22/10 - 22/11): La oportunidad de la infidelidad golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus problemas sentimentales como excusa.

SAGITARIO (23/11 - 21/12): Será una buena etapa para conectarte con personas positivas. Le darás un adiós definitivo a las inseguridades que te paralizaban.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01): Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.

ACUARIO (22/01 - 21/02): Tendrás la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento que no es el indicado. Tómalo con calma.

PISCIS (22/02 - 21/03): Serán momentos en los que plantearás cambios radicales. Buscarás nuevos horizontes y oportunidades profesionales.