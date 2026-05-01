Horóscopos de hoy 01 de mayo 2026: Consejos zodiacales para serenarte y enfrentar desafíos
La tensión se siente en el aire. ¿Te atreverás a romper barreras hoy? Tu horóscopo revela una jornada de cambios y valentía.
ARIES 21/03-21/04
Tu cabeza no acaba de serenarse. Un buen libro o unas buenas canciones podrían ser una buena oportunidad para mejorar tu ánimo.
TAURO 22/04-21/05
Lo que hasta ahora estuvo pendiente, se realizará. Hoy te atreverás a salir de todo lo que te limita y romperás fronteras.
GÉMINIS 22/05-2/06
No correrás peligros innecesarios, pero tu orgullo y valentía te llevan a aceptar constantes retos y desafíos. Cuídate.
CÁNCER 22/06-2007
Contarás con la tranquilidad y claridad necesarias, para reflexionar sobre una situación que te preocupa hace mucho.
LEO 22/07-21/08
Trata de respetar en lo posible las opiniones y la libertad de quienes te rodean. Así evitarás posibles conflictos
VIRGO 22/08-27/09
Si estás pasando por un problema, estarás apoyado y protegido por tu familia y tus más cercanas amistades.
LIBRA 22/09-21/10
Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista.
ESCORPIO 22/10-22/11
No entres en conflictos con autoridades, saldrás perjudicado y eso quedará guardado en la memoria de gente importante.
SAGITARIO 23/11-21/12
Unas horas de reposo te vendrá muy bien para poner en orden los asuntos de tu cabeza. No puedes resolver todo en un día.
CAPRICORNIO2/12-21/01
No arruines el trabajo de tanto tiempo por querer terminarlo de inmediato. Debes ser paciente. Los resultados aparecerán.
ACUARIO 22/01-21/02
No es momento para que te dejes vencer, tómate un tiempo y replantea la situación. Saldrás favorecido.
PISCIS 22/02-21/03
Necesitas un descanso de la rutina diaria. Encontrarás la manera de relajarte y continuar con las tareas que tienes pendientes.