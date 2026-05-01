Horóscopos de hoy 01 de mayo 2026: Consejos zodiacales para serenarte y enfrentar desafíos

La tensión se siente en el aire. ¿Te atreverás a romper barreras hoy? Tu horóscopo revela una jornada de cambios y valentía.

Horóscopo

Horóscopo

ARIES 21/03-21/04

Tu cabeza no acaba de serenarse. Un buen libro o unas buenas canciones podrían ser una buena oportunidad para mejorar tu ánimo.

TAURO 22/04-21/05

Lo que hasta ahora estuvo pendiente, se realizará. Hoy te atreverás a salir de todo lo que te limita y romperás fronteras.

GÉMINIS 22/05-2/06

No correrás peligros innecesarios, pero tu orgullo y valentía te llevan a aceptar constantes retos y desafíos. Cuídate.

CÁNCER 22/06-2007

Contarás con la tranquilidad y claridad necesarias, para reflexionar sobre una situación que te preocupa hace mucho.

LEO 22/07-21/08

Trata de respetar en lo posible las opiniones y la libertad de quienes te rodean. Así evitarás posibles conflictos

VIRGO 22/08-27/09

Si estás pasando por un problema, estarás apoyado y protegido por tu familia y tus más cercanas amistades.

LIBRA 22/09-21/10

Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista.

ESCORPIO 22/10-22/11

No entres en conflictos con autoridades, saldrás perjudicado y eso quedará guardado en la memoria de gente importante.

SAGITARIO 23/11-21/12 

Unas horas de reposo te vendrá muy bien para poner en orden los asuntos de tu cabeza. No puedes resolver todo en un día.

CAPRICORNIO2/12-21/01

No arruines el trabajo de tanto tiempo por querer terminarlo de inmediato. Debes ser paciente. Los resultados aparecerán.

ACUARIO 22/01-21/02

No es momento para que te dejes vencer, tómate un tiempo y replantea la situación. Saldrás favorecido.

PISCIS 22/02-21/03

Necesitas un descanso de la rutina diaria. Encontrarás la manera de relajarte y continuar con las tareas que tienes pendientes.

