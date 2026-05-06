Predicciones
Horóscopos de hoy 06 de mayo 2026: Cambios y tensiones según tu signo zodiacal
Aries y Géminis enfrentarán tensiones, mientras Tauro y Libra encontrarán oportunidades. Descubre qué te espera hoy en tu horóscopo.
ARIES 21/03-21/04
Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.
TAURO 22/04-21/05
Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.
GÉMINIS 22/05-21/06
Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.
CÁNCER 22/06-21/07
Hoy quizás surjan posibles desplazamientos o viajes de alguna clase que pueden tener que ver con cambios de trabajo.
LEO 22/07-21/08
Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.
VIRGO 22/08-21/09
No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.
LIBRA 22/09-21/10
Busca oportunidades porque dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito y solamente verás las puertas que quieres abrir.
ESCORPIO 22/10-22/11
Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.
SAGITARIO 23/11-21/12
Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones.
CAPRICORNIO2/12-21/01
La realización de un viaje pue- de traerte sorpresas. Mostrarás gran presencia de ánimo que te proporcionará muchas oportunidades.
ACUARIO 22/01-21/02
Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.
PISCIS 22/02-21/03
Te aliviará haber superado un problema una vez que se ha solucionado, estás libre para disfrutar el fruto de tus esfuerzos.