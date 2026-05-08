Horóscopos de hoy 08 de mayo 2025: ¿Qué desafíos enfrentan los signos en su vida personal?

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ARIES 21/03-21/04

Ciertas cuestiones relativas a tu devoción por tu pareja serán puestas en cuestionamiento en la jornada de hoy. Desmitifícalas.

TAURO 22/04-21/05

Los problemas y tensiones que experimentarás con allegados se traslucirán en tu humor en la jornada. Evita enfrentamientos.

GÉMINIS 22/05-2/06

No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharás por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte.

CÁNCER 22/06-2007

Hoy será el día en el que iniciarás cambios en tu personalidad. Finalmente te has cansado de dejar que la vida te pase por delante.

LEO 22/07-21/08

En el día de hoy sucesos imprevistos pondrán a prueba tu paciencia. Lograrás superarlos sin mayores complicaciones.

VIRGO 22/08-2/09

Jornada de revelaciones continuas a nivel personal. Descubrirás innumerables falencias en tus actitudes. No es tarde para cambiar.

LIBRA 22/09-21/10

Cometerás error tras error durante la jornada de hoy. Mucho cuidado si tienes compromisos importantes o trabajos a entregar.

ESCORPIO 22/10-22/11

Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.

SAGITARIO 23/11-2/12

Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien.

ACUARIO 22/01-21/02

Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.

PISCIS 22/02-21/03

Deberás tomar responsabilidad por tus acciones pasadas en la jornada de hoy. Enfrenta tus determinaciones.