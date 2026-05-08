Predicciones
Horóscopos de hoy 08 de mayo 2025: ¿Qué desafíos enfrentan los signos en su vida personal?
Aries a Piscis: descubre hoy qué cambios emocionales y retos te esperan en el horóscopo.
ARIES 21/03-21/04
Ciertas cuestiones relativas a tu devoción por tu pareja serán puestas en cuestionamiento en la jornada de hoy. Desmitifícalas.
TAURO 22/04-21/05
Los problemas y tensiones que experimentarás con allegados se traslucirán en tu humor en la jornada. Evita enfrentamientos.
GÉMINIS 22/05-2/06
No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharás por parte de tu círculo de amigos. Procura no exaltarte.
CÁNCER 22/06-2007
Hoy será el día en el que iniciarás cambios en tu personalidad. Finalmente te has cansado de dejar que la vida te pase por delante.
LEO 22/07-21/08
En el día de hoy sucesos imprevistos pondrán a prueba tu paciencia. Lograrás superarlos sin mayores complicaciones.
VIRGO 22/08-2/09
Jornada de revelaciones continuas a nivel personal. Descubrirás innumerables falencias en tus actitudes. No es tarde para cambiar.
LIBRA 22/09-21/10
Cometerás error tras error durante la jornada de hoy. Mucho cuidado si tienes compromisos importantes o trabajos a entregar.
ESCORPIO 22/10-22/11
Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor.
SAGITARIO 23/11-2/12
Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.
CAPRICORNIO2/12-2/01
Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien.
ACUARIO 22/01-21/02
Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.
PISCIS 22/02-21/03
Deberás tomar responsabilidad por tus acciones pasadas en la jornada de hoy. Enfrenta tus determinaciones.