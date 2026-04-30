Predicciones
Horóscopos de hoy 30 de abril 2026: lo que los astros revelan para cada signo zodiacal
¡Atención zodiaco! Hoy es un día de altibajos emocionales y sorpresas inesperadas. Lee lo que los astros tienen reservado para ti.
ARIES 21/03-21/04
Trata de moderar tus ánimos, ya que no es momento de que dejes salir todo tu temperamento. Podría ser desfavorable.
TAURO 22/04-21/05
Recibirás votos de confianza, ya que eres razonable y sabes dirigirte hacia los otros en forma acorde a las circunstancias.
GÉMINIS 22/05-21/06
Ife sorprenderás con la soltura y desenvolvimiento que tendrás para resolver imprevistos que se avecinarán de muchos lados.
CÁNCER 22/06-21/07
Algún asunto relacionado con tu hogar o con tu familia puede complicarse. Trata de encontrar un momento para solucionarlo.
LEO 22/07-21/08
Será mejor que no tomes ninguna decisión importante, ya que tu estado de ánimo podría estar bajo e inestable y no será conveniente.
VIRGO 22/08-21/09
Este día las amistades serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán la diferencia.
LIBRA 22/09-21/10
No es tu mejor momento para cambios. Debes ser prudente. Hay amistades que esperan tu decisión.
ESCORPIO 22/10-22/11
Te verás obligado a descuidar ciertos asuntos que son muy importantes, ya que se presentarán nuevos inconvenientes inesperados.
SAGITARIO 23/11-21/12
Llevar a cuestas un trauma del pasado te ha ocasionado ciertos problemas internos, trata de hablarlo con amistades de confianza.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Conserva la calma que los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo.
ACUARIO 22/01-21/02
La actitud que tienes te beneficiará, ya que te ayudará a comprender mejor lo que quieres y sientes realmente.
PISCIS 22/02-21/03
Tendrás que aprender a hacer frente a esta nueva situación, mostrándote lo más responsable que puedas llegar a ser.