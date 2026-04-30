Horóscopos de hoy 30 de abril 2026: lo que los astros revelan para cada signo zodiacal

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ARIES 21/03-21/04

Trata de moderar tus ánimos, ya que no es momento de que dejes salir todo tu temperamento. Podría ser desfavorable.

TAURO 22/04-21/05

Recibirás votos de confianza, ya que eres razonable y sabes dirigirte hacia los otros en forma acorde a las circunstancias.

GÉMINIS 22/05-21/06

Ife sorprenderás con la soltura y desenvolvimiento que tendrás para resolver imprevistos que se avecinarán de muchos lados.

CÁNCER 22/06-21/07

Algún asunto relacionado con tu hogar o con tu familia puede complicarse. Trata de encontrar un momento para solucionarlo.

LEO 22/07-21/08

Será mejor que no tomes ninguna decisión importante, ya que tu estado de ánimo podría estar bajo e inestable y no será conveniente.

VIRGO 22/08-21/09

Este día las amistades serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán la diferencia.

LIBRA 22/09-21/10

No es tu mejor momento para cambios. Debes ser prudente. Hay amistades que esperan tu decisión.

ESCORPIO 22/10-22/11

Te verás obligado a descuidar ciertos asuntos que son muy importantes, ya que se presentarán nuevos inconvenientes inesperados.

SAGITARIO 23/11-21/12

Llevar a cuestas un trauma del pasado te ha ocasionado ciertos problemas internos, trata de hablarlo con amistades de confianza.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Conserva la calma que los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo.

ACUARIO 22/01-21/02

La actitud que tienes te beneficiará, ya que te ayudará a comprender mejor lo que quieres y sientes realmente.

PISCIS 22/02-21/03

Tendrás que aprender a hacer frente a esta nueva situación, mostrándote lo más responsable que puedas llegar a ser.