Todo lo que te depara el horóscopo en este sábado 15 de noviembre: ¿Amor, salud, dinero?

ARIES 21/03-21/04

Toma con mayor responsabilidad el estudio o en el trabajo. Evita cometer errores innecesarios, pon atención en la tarea que desarrolles.

TAURO 22/04-21/05

Puedes no sentirte bien el día de hoy, ten en cuenta la posibilidad de visitar al médico para un control.

GÉMINIS 22/05-21/06

Existen ocasiones en las que es necesario doblegar nuestra voluntad para darle lugar a la razón. No te enceguezcas.

CÁNCER 22/06-21/07

Tendrás que soportar la presencia de una persona con la que no tienes una buena relación. Lo mejor es que la ignores.

LEO 22/07-21/08

Mantén la mente abierta, siempre hay cosas por aprender y descubrir. No desestimes oportunidades por más excéntricas que te parezcan.

VIRGO 22/08-21/09

La originalidad en tus trabajos o proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades.

LIBRA 22/09-21/10

Vivirás momentos de intensa frustración durante la jornada de hoy debido a falencias en tu comunicación. Examínate.

ESCORPIO 22/10-22/11

No te molestes por bromas pesadas que puedan hacerte tus amigos. Si no puedes con él, únete a él, tómalo con liviandad.

SAGITARIO 23/11-2/12

Deberás tomar cartas en el asunto si pretendes que algunas situaciones se solucionen. Hay gente que no entiende indirectas.

CAPRICORNIO2/12-2/01

No permitas que las opiniones malintencionadas y negativas hagan mella en tu confianza y autoestima.

ACUARIO 22/01-21/02

Encontrarás en los eventos que te tocará experimentar en la jornada de hoy la clave para mejorar como persona. Aprovéchala.

PISCIS 22/02-21/03

Vivirás una jornada sin mayores contratiempos en el día de hoy. Todo saldrá como lo planificaste. Disfruta la jornada.