¿Qué te deparan los astros hoy? Descubre tu horóscopo signo por signo

ARIES (21/03 - 21/04)

Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está por terminarse.

TAURO (22/04 - 21/05)

En el trabajo están circulando comentarios sobre tu persona que no son ciertos. Hoy trata de descubrir el origen de esos chismes.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina que te ayudará a resolver un problema en el trabajo.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.

LEO (22/07 - 21/08)

Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo poblado de visiones extravagantes.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Situación interesante con alguien que conoces. Los momentos que vivirás resultarán increíbles, te lo mereces.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

El ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. Buen momento para reformas en el hogar.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

La ayuda de personas influyentes hará posible la realización de proyectos y la superación de problemas laborales.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Tu natural simpatía te va a exponer a la intromisión de quienes ignoren las cuestiones éticas. No bajes tus defensas.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Buena disposición en todos los ámbitos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algunos asuntos que se resolverán a tu favor.