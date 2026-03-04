Lo que viene para ti
¿Qué te deparan los astros hoy? Descubre tu horóscopo signo por signo
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Estás acostumbrado a que los demás hagan lo que tú quieres. Pero hoy alguien te demostrará que tu poder está por terminarse.
TAURO (22/04 - 21/05)
En el trabajo están circulando comentarios sobre tu persona que no son ciertos. Hoy trata de descubrir el origen de esos chismes.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Día maravilloso para la vida familiar. Tendrás una inspiración repentina que te ayudará a resolver un problema en el trabajo.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.
LEO (22/07 - 21/08)
Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo poblado de visiones extravagantes.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Situación interesante con alguien que conoces. Los momentos que vivirás resultarán increíbles, te lo mereces.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
El ciclo beneficiará todos tus deseos y también dará alegría a tu corazón. Buen momento para reformas en el hogar.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
La ayuda de personas influyentes hará posible la realización de proyectos y la superación de problemas laborales.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Tu natural simpatía te va a exponer a la intromisión de quienes ignoren las cuestiones éticas. No bajes tus defensas.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Buena disposición en todos los ámbitos. Puedes encarrilar sin esfuerzo algunos asuntos que se resolverán a tu favor.
