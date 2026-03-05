Hospital Infantil José Manuel Rodríguez Jimenes presenta proyecto junto a Funanart

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Hospital Infantil Dr. José Manuel Ridríguez Jimenes presentó ayer el proyecto “Embellece tu ciudad con artes en las venas”, una iniciativa de la Fundación Nacional de Niños por las Artes (Funanart) orientada a humanizar los espacios de salud pediátrica y fortalecer el bienestar emocional de los niños hospitalizados.

Durante el encuentro se mostraron los primeros murales realizados en el centro de salud bajo el concepto de sanar a través del arte, marcando el inicio formal de un programa integral que busca transformar el entorno hospitalario en un espacio más acogedor, seguro y estimulante.

La directora general del centro de salud, Yakaira García Peralta, destacó la importancia de integrar iniciativas que atiendan no solo la condición clínica de los pacientes pediátricos, sino también su salud emocional.

“Pintar el hospital es una manera de decirle a los pacientes y a sus familias que no están solos, que no solo reciben atención médica de calidad, sino también respeto, acompañamiento y un entorno pensando para su bienestar emocional”, expresó.

De su lado, la presidenta de Funanart, Ana Núñez Almonte, resaltó que la iniciativa nace con la misión de humanizar la salud pediátrica, ya que no es solo es un proyecto de decoración: es una intervención directa en el bienestar emocional de los niños.

Explicó que el programa se desarrolla sobre tres ejes fundamentales. Estos ejes son el muralismo terapéutico, música en vivo y talleres e integración de talentos, que son usados con el propósito de reducir el estrés visual, generar pausas de alegría durante la estancia clínica y fortalecer la identidad cultural en los espacios hospitalarios.

Núñez sostuvo que el proyecto tendrá una duración de dos años, será ejecutado por profesionales con experiencia de distintas disciplinas artísticas y contempla actividades de pintura, mural y artes visuales.

Agregó que la iniciativa busca mitigar, a través del arte, las emociones negativas que sienten muchos hospitalizados, quienes experimentan miedo, ansiedad y soledad ante un entorno desconocido. Además, puntualizó, tiene la finalidad de mejorar la comunicación entre pacientes y personal médico.