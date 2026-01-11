Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch destaca avances al servicio de la población*

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Vega. – Durante el período 2023–2025, bajo la dirección del doctor Joel Ortega, el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch inició una etapa histórica de transformación institucional, marcada por mejoras significativas en la atención, la infraestructura y la gestión administrativa y financiera.

Entre los principales logros se destacan la incorporación de nuevos equipos de imágenes, quirófanos especializados, tecnología médica de última generación y adecuaciones en la infraestructura, lo que permitió alcanzar un 100 % de satisfacción de los usuarios.

En el ámbito financiero, la gestión logró el pago total de las deudas acumuladas, incluyendo compromisos históricos y más de RD$20 millones en prestaciones laborales. Actualmente, el hospital opera con finanzas sanas y realiza pagos a suplidores en un plazo menor a 40 días. Además, presenta un superávit bancario superior a RD$25 millones y cuentas por cobrar a las ARS que superan los RD$75 millones.

Estos resultados se reflejan en una disminución de la deuda institucional del 98.5 % (sin considerar Hacienda) y un incremento del 56.7 % en la facturación a las administradoras de riesgos de salud (ARS), fortaleciendo la sostenibilidad financiera del centro.

En materia de transparencia y cumplimiento normativo, el hospital alcanzó una calificación de 98 % en el Índice de Transparencia, más de 90 % en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) y fue reconocido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) por el cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano.

Estos indicadores posicionan al centro en el octavo lugar a nivel nacional entre los hospitales del país.

Otros indicadores relevantes incluyen una ejecución presupuestaria del 94 %, cumplimiento del Plan Operativo Anual (90 %), acuerdos de desempeño (92 %) y una eficientización total de la nómina.

En cuanto a calidad y seguridad de los servicios, el hospital registra altos estándares en higiene y limpieza (98 %), un índice de satisfacción de usuarios del 100 %, una producción óptima de servicios de salud y una tasa neta de mortalidad hospitalaria controlada, reflejando la mejora integral de la atención.

“Estos resultados evidencian una gestión transparente y eficiente, con hechos concretos que transforman vidas y consolidan al hospital entre los diez mejores del país”, destacó el doctor Joel Ortega.