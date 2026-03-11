Hoy en la historia. Muere Alexander Fleming

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1955

Muere Alexander Fleming

Inglaterra. Alexander Fleming fue un médico y bacteriólogo escocés. Nació en Darvel, Escocia, el 6 de agosto de 1881. Se formó en la Universidad de Londres, donde fue profesor e investigador en bacteriología. En 1922 descubrió la enzima antimicrobiana lisozima. En 1928 fue el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina obtenidos a partir del hongo Penicillium chrysogenum.

En 1945 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Murió en Londres, Inglaterra, el 11 de marzo de 1955.

Tal día como hoy

1702

En Londres se publica “The Daily Courant”, el primer periódico de publicación diaria de la historia británica.

1784

Se firma el Tratado de Mangalore finalizando con la Segunda Guerra Anglo-Mysore.

1861

En el marco de la Guerra de Secesión se aprueba la Constitución de los Estados Confederados de América.

1920

Países Bajos. Nace Nicolaas Bloembergen, físico y profesor universitario neerlandés, premio Nobel de Física en 1981.

1990

Lituania se separa de la Unión Soviética.

2009

Francia anuncia su regreso a la estructura militar de la OTAN, 43 años después que el general De Gaulle decidiese su salida.