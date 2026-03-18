Hoy en la historia. Muere Andrés Avelino

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1974

Muere Andrés Avelino

República Dominicana. Andrés Avelino García Solano fue un poeta, filósofo, ingeniero, matemático y maestro dominicano. Nació en San Fernando de Monte Cristi, el 13 de diciembre de 1900. Es uno de los tres creadores del Postumismo, junto con Domingo Moreno Jimenes y Rafael Augusto Zorrilla; fue quien dio nombre al movimiento literario, además de escribir el “Manifiesto Postumista”.

Fue miembro de las academias de Ciencias y de la Lengua. Murió en Santo Domingo, el 18 de marzo de 1974.

Tal día como hoy

37

El Senado Romano proclama a Calígula como emperador de Roma.

1241

Cracovia se rebela contra los mongoles.

1861

República Dominicana. El presidente Pedro Santana proclama la anexión de la nación a la Corona española desde el balcón del Palacio de Gobierno, marcando el inicio del período de la Anexión a España (1861-1865).

1862

Suecia. Nace Eugène Jansson, pintor simbolista sueco, famoso por sus paisajes.

1865

En el marco de la guerra civil estadounidense, el congreso de los sureños Estados Confederados se reúne por última vez.

1975

En Europa se crea la moneda de la CEE, el ecu.