Hoy en la historia. Muere Andrés Avelino
Es uno de los tres creadores del Postumismo, junto con Domingo Moreno Jimenes y Rafael Augusto Zorrilla; fue quien dio nombre al movimiento literario, además de escribir el “Manifiesto Postumista”.
1974
Muere Andrés Avelino
República Dominicana. Andrés Avelino García Solano fue un poeta, filósofo, ingeniero, matemático y maestro dominicano. Nació en San Fernando de Monte Cristi, el 13 de diciembre de 1900. Es uno de los tres creadores del Postumismo, junto con Domingo Moreno Jimenes y Rafael Augusto Zorrilla; fue quien dio nombre al movimiento literario, además de escribir el “Manifiesto Postumista”.
Fue miembro de las academias de Ciencias y de la Lengua. Murió en Santo Domingo, el 18 de marzo de 1974.
Tal día como hoy
37
El Senado Romano proclama a Calígula como emperador de Roma.
1241
Cracovia se rebela contra los mongoles.
1861
República Dominicana. El presidente Pedro Santana proclama la anexión de la nación a la Corona española desde el balcón del Palacio de Gobierno, marcando el inicio del período de la Anexión a España (1861-1865).
1862
Suecia. Nace Eugène Jansson, pintor simbolista sueco, famoso por sus paisajes.
1865
En el marco de la guerra civil estadounidense, el congreso de los sureños Estados Confederados se reúne por última vez.
1975
En Europa se crea la moneda de la CEE, el ecu.