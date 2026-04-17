Hoy en la historia. Muere Benjamín Franklin

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1790

Muere Benjamín Franklin

Estados Unidos. Benjamín Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos Nació en Boston, Estados Unidos, el 17 de enero de 1706. Fundó el periódico “La Gaceta de Pensilvania”. Publicó además el “Almanaque del pobre Richard”. Descubrió el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventó el pararrayos. Participó en la redacción de la Declaración de la Independencia en 1776. Murió en Filadelfia, Estados Unidos, el 17 de abril de 1790.

Tal día como hoy

1492

En España, los Reyes Católicos y Cristóbal Colón firman las Capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias.

1521

Martín Lutero comparece ante la Dieta de Worms, se niega a rechazar sus enseñanzas y es excomulgado de la Iglesia Católica.

1887

Turquía declara la guerra a Grecia.

1911

Estados Unidos. Nace George Seaton, cineasta estadounidense.

1941

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se rinde ante la superioridad del ejército nazi.

1946

Siria se independiza de los imperios británico y francés.