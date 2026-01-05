Hoy en la historia. Muere Eduardo Brito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

José Eleuterio Brito Aragonés, conocido como Eduardo Brito, fue un cantante barítono de ópera y zarzuela dominicano.

Está considerado como el cantante nacional de la República Dominicana.

Nació en la sección Blanco de Luperón, Puerto Plata, el 21 de enero de 1906. Inició su carrera a los 15 años cantando serenatas, luego se integró al Sexteto Morel en Puerto Plata.

Llegó a ser el único dominicano aceptado en los escenarios de la zarzuela española. Murió en Nigua, San Cristóbal, el 5 de enero de 1946.

Tal día como hoy

1500. En el norte de Italia, la ciudad de Milán es reconquistada por el ejército de Ludovico Sforza.

1543. México. En el puerto de San Francisco de Campeche desembarca el fraile español Bartolomé de las Casas, quien se distinguirá como historiador y defensor de los aborígenes de la Nueva España.

1809. Se firma el Tratado de los “Dardanelos”.

1834. Reino Unido. Nace William John Wills, topógrafo y explorador británico.

1895. En Alemania, el físico Wilhelm Röntgen descubre los rayos X.

1933. California. En San Francisco empieza la construcción del Puente Golden Gate.