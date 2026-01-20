Hoy en la historia. Muere Francisco Moscoso Puello

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1959

Muere Francisco Moscoso Puello

República Dominicana. Francisco Eugenio Moscoso Puello. Fue un médico, educador, escritor e investigador dominicano. Nació en Santo Domingo, el 26 de marzo de 1885. Estudió medicina en el Instituto Profesional, en que impartió cátedras de fisiología y patología. Su obra más importante es “Apuntes para la historia de la medicina de la isla de Santo Domingo”.

Como escritor legó dos obras a la literatura dominicana: la novela “Cañas y bueyes” y el libro de ensayos “Cartas a Evelina”. Murió, en Santo Domingo, el 20 de enero de 1959.

TAL DÍA COMO HOY

1500

El marino Vicente Yáñez Pinzón es el primer español que cruza el ecuador terrestre sobre la costa atlántica americana hasta acceder al actual Brasil.

1783

Se firma entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España los preliminares del acuerdo definitivo, llamado Tratado de Versalles, por el que se reconoce la independencia de las colonias británicas americanas.

1858

España. Nace Pedro Vives Vich, ingeniero español, pionero de la aerostación y la aviación, militar y civil, española.

1925

Tras el Tratado de Pekín, Japón reconoce a la Unión Soviética y le entrega la mitad norte de la isla de Sajalín.

1997

El Gobierno del Zaire declara la guerra a los rebeldes tutsis.