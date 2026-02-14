Hoy en la historia. Muere James Cook

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Muere James Cook

Hawái. James Cook fue un navegante, explorador y cartógrafo británico. Nació en Marton, Middlesbrough, Reino Unido, el 27 de octubre de 1728. Elaboró mapas detallados de la isla de Terranova antes de realizar tres viajes al Océano Pacífico, durante los cuales estableció el primer contacto registrado de los europeos con la costa oriental de Australia y las islas Hawái, y la primera circunnavegación de Nueva Zelanda.

Fue asesinado en bahía de Kealakekua (Antiguo Hawái), el 14 de febrero de 1779.

Tal día como hoy

1009

En los anales de Quedlinburg se menciona por primera vez al país de Lituania.

1655

En Chile, el pueblo mapuche se levanta en armas bajo el mando del toqui Clentaru, incendiando las estancias españolas desde el río Bio-Bio hasta el Maule.

1918

En Armenia se produce una ofensiva turca.

1921

Estados Unidos. Nace Hugh Downs, presentador de televisión y locutor estadounidense.

1967

En el marco de la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, comienza la batalla de Tra Vinh Dong.

1980

En Irán, inundaciones causan la muerte de 200 personas.