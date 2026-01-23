Hoy en la historia. Muere Max Henríquez Ureña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1968

Muere Max Henríquez Ureña

República Dominicana. Maximiliano Adolfo Henríquez Ureña fue poeta, ensayista, narrador, traductor, diplomático, periodista y catedrático dominicano. Nació en Santo Domingo, el 16 de noviembre de 1886.

En 1914 publicó “Ánforas”; y en 1958 “Garra de luz”. Realizó investigaciones histórico-filológicas dedicadas a las letras cubanas. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo desempeñó varios cargos. Escribió ensayos y algunas novelas históricas. Murió en Santo Domingo, el 23 de enero de 1968.

Tal día como hoy

393

En Roma, el emperador romano Teodosio I proclama coemperador a su hijo de ocho años Honorio.

1579

En los Países Bajos, las provincias del norte del país forman una república protestante, la Unión de Utrecht.

1822

En el Reino de España se promulga la Ley de Beneficencia.

1832

Francia. Nace Edouard Manet, pintor y grabador francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.

1950

El parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel.

2006

Italia. Inaugurado en Vicenza el cuartel general de la gendarmería europea.