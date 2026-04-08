Hoy en la historia. Muere Pablo Picasso

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1973

Muere Pablo Picasso

Francia. Pablo Ruiz y Picasso fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. Nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. En París comenzó su época azul, 1903-1904. En Bruselas inició su “época rosa”. Evolucionó hacia las formas geométricas: “Las señoritas de Aviñón”, de 1907. A partir de este momento comenzó su período cubista. En 1937 inició la época expresionista, en la cual pintó su famoso “Guernica”. Murió en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973.

Tal día como hoy

1513

Actual Estados Unidos. En Florida, el español Juan Ponce de León toma posesión en nombre de España.

1546

El Concilio de Trento adopta la Vulgata como versión oficial de la Biblia.

1691

En los Países Bajos, Luis XIV y el general francés Vauban toman la plaza de Mons, a pesar de la resistencia opuesta por los defensores.

1827

Puerto Rico. Nace Ramón Emeterio Betances, político puertorriqueño, médico y diplomático.

1899

Martha M. Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica.

1902

Rusia y China firman un tratado por el que Rusia se compromete a abandonar Manchuria.