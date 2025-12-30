Hoy en la historia. Muere Rodriguito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Manuel Antonio Rodríguez, conocido como Rodriguito, fue un locutor dominicano.

Nació en Santiago de los Caballeros, el 17 de septiembre de 1911. Implantó un estilo y programas que llenaron una época.

En Santiago en las emisoras HI1L y HI3U, dirigió el noticiero “Radio Periódico”. En la capital trabajó para las emisoras HI1G -donde condujo el programa “Clarines Porteños”.

En 1952, surgió “El Informador Policíaco”, con “El Suceso de Hoy”, a través de La Voz Dominicana. Murió el 30 de diciembre de 1974.

Tal día como hoy

1530. De Panamá sale el tercer viaje de la expedición conquistadora, integrada por 180 españoles.

1833. En España, el ministro Javier de Burgos establece la división del país en 49 provincias.

1853. Se firma el Tratado de La Mesilla, con el cual Estados Unidos adquiere territorio mexicano.

1865. India. Nace Rudyard Kipling, escritor y poeta británico, premio Nobel de literatura en 1907.

1916. En San Petersburgo asesinan al monje ruso Grigori Rasputín.

1936. Estados Unidos, el sindicato “United Auto Workers” comienza su primera huelga.