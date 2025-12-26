Hoy en la historia. Nace Alejo Carpemtier

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Alejo Carpentier y Valmont fue un novelista y narrador cubano que influyó en la literatura latinoamericana. Es considerado uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana. Nació en La Habana, Cuba, el 26 de diciembre de 1904. En su obra, se puede observar influencias del surrealismo. Entre sus novelas se destacan: “El reino de este mundo”, “Los pasos perdidos”. En 1977, recibió el Premio de Cervantes de Literatura. Murió en París, Francia, el 24 de abril de 1980.

Tal día como hoy

1489

En la actual España, los Reyes Católicos reconquistan Almería, ciudad que había sido tomada por Al-Zagal y sus tropas moras.

1783

En Francia, el aeronauta Louis-Sébastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo.

1825

Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.

1893

Pekín. Nace Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China.

1933

El inventor estadounidense Edwin H. Armostrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).

1979

Tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán.