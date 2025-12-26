Un día como hoy
Hoy en la historia. Nace Alejo Carpemtier
Alejo Carpentier y Valmont fue un novelista y narrador cubano que influyó en la literatura latinoamericana. Es considerado uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana. Nació en La Habana, Cuba, el 26 de diciembre de 1904. En su obra, se puede observar influencias del surrealismo. Entre sus novelas se destacan: “El reino de este mundo”, “Los pasos perdidos”. En 1977, recibió el Premio de Cervantes de Literatura. Murió en París, Francia, el 24 de abril de 1980.
Tal día como hoy
1489
En la actual España, los Reyes Católicos reconquistan Almería, ciudad que había sido tomada por Al-Zagal y sus tropas moras.
1783
En Francia, el aeronauta Louis-Sébastien Lenormand realiza el primer experimento de paracaidismo.
1825
Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.
1893
Pekín. Nace Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China.
1933
El inventor estadounidense Edwin H. Armostrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).
1979
Tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán.
Vivir
Hoy en la historia. Muere Vasco da Gana
Hoy