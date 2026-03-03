Hoy en la historia. Nace Alexander Graham Bell

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nace Alexander Graham Bell

Reino Unido. Alexander Graham Bell fue un científico, inventor logopeda británico. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones. Nació en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, el 3 de marzo de 1847. Inició las primeras investigaciones para descubrir un método que mejorara las condiciones de expresión de los sordos de nacimiento. Patentó en 1876 un aparato (teléfono) con el que pudo hablar a distancia. Fundó la Bell Telephone Company. Murió en Beinn Bhreagh, Canadá, el 2 de agosto de 1922.

Tal día como hoy

705

En China, se reestablece la Dinastía Tang tras el interregno de Wu Zetian.

1478

En España, los Reyes Católicos publican una pragmática para impulsar la industria naval en sus reinos.

1687

Cuba. En la aldea indígena de Guaicanamar , a 10 kilómetros de La Habana, los españoles fundan la villa de Regla.

1756

Gran Bretaña. Nace William Godwin, político y escritor británico, uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista.

1806

En Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor.

1918

El Imperio Ruso reconoce la independencia finlandesa.