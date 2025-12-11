Hoy en la historia. Nace Alexander Solzhenitsyn

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1918

Nace Alexander Solzhenitsyn

Rusia. Alexander Solzhenitsyn fue un escritor e historiador ruso. Nació en Kislovodsk, Rusia, el 11 de diciembre de 1918. Sus experiencias en la cárcel le proporcionaron material para su primera novela, “Un día en la vida de Iván Denisovich”. En 1970 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Fue privado de la ciudadanía soviética en febrero de 1974 a raíz de la publicación de “El Archipiélago Gulag”. En 1990 recuperó la ciudadanía soviética y regresó a su país. Murió en Moscú, Rusia, el 3 de agosto de 2008.

TAL DÍA COMO HOY

1576

En España, Fray Luis de León, tras casi cinco años de encarcelamiento sin juicio, es absuelto por la Inquisición.

1688

En Londres, en el marco de la Revolución Gloriosa, un grupo de aristócratas protestantes derroca al rey católico Jaime II.

1792

En Francia -en el marco de la Revolución francesa-, la Convención Nacional juzga por traición al rey Luis XVI.

1827

Canadá. Nace Adam Crooks, político canadiense, miembro de la Asamblea Legislativa de Ontario.

1941

Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, cuatro días después del ataque japonés a Pearl Harbor.

1946

En Estados Unidos se crea UNICEF.