Hoy en la historia. Nace Antón Chéjov

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1860

Nace Antón Chéjov

Rusia. Antón Pávlovich Chéjov fue un médico, escritor y dramaturgo ruso. Maestro del relato corto, es considerado uno de los más importantes escritores de cuentos de la historia de la literatura.

Nació en Taganrog, imperio ruso, el 29 de enero de 1860. Se convirtió en una de las más señeras figuras del realismo ruso; creador del relato moderno. Sus obras más significativas son “El tío Vania”, “El jardín de los cerezos”. Murió en Badenweiler, Baden-Wurtemberg, imperio alemán, el 15 de julio de 1904.

Tal día como hoy

1712

Comienza la Conferencia de Paz de Utrecht, convocada por la reina Ana de Inglaterra para intentar poner fin a la Guerra de Sucesión en España. Como resultado se firmaron varios tratados que cambiaron el mapa político de Europa.

1814

Francia. En Brienne-le-Château se libra la batalla de Brienne, en que Napoleón Bonaparte vence a Rusia y Prusia.

1848

En Chile se adopta el sistema métrico decimal.

1862

Reino Unido. Nace Frederick Delius, compositor británico.

1863

Estados Unidos. En el estado de Idaho ocurre la Masacre de Bear River.

1891

Liliuokalani es proclamada como la última monarca del Reino de Hawái.