Hoy en la historia. Nace Boris Pasternak

1890

Nace Boris Pasternak

Rusia. Boris Leonídovich Pasternak fue un poeta y novelista ruso. Nació en Moscú, Rusia, el 10 de febrero de 1890. Su única novela, “Doctor Zhivago”, fue rechazada por las editoriales soviéticas porque en ella criticaba al comunismo en su país. Se publicó por primera vez en 1957 en Italia, se editó en 18 idiomas y fue adaptada al cine. En 1958 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, pero las asociaciones comunistas soviéticas lo llamaron traidor, por lo que rechazó el premio. Murió en Peredélkino, Moscú, el 30 de mayo de 1960.

Tal día como hoy

1258

En el actual Irak, tras una dura batalla, Bagdad se rinde ante los mongoles, con lo que finaliza el Califato abasí.

1519

El militar español Hernán Cortés parte hacia la conquista de México.

1763

En París se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra de los Siete Años y en el que Francia y España sufren pérdidas coloniales a favor de Inglaterra.

1827

Venezuela. Nace Martín Tovar y Tovar, pintor y retratista venezolano.

1874

Argentina. En la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se funda la villa de Mar del Plata.

1938

En Rumania se inicia la dictadura del rey Karol II.