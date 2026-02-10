Efemérides
Hoy en la historia. Nace Boris Pasternak
En 1958 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, pero las asociaciones comunistas soviéticas lo llamaron traidor
1890
Nace Boris Pasternak
Rusia. Boris Leonídovich Pasternak fue un poeta y novelista ruso. Nació en Moscú, Rusia, el 10 de febrero de 1890. Su única novela, “Doctor Zhivago”, fue rechazada por las editoriales soviéticas porque en ella criticaba al comunismo en su país. Se publicó por primera vez en 1957 en Italia, se editó en 18 idiomas y fue adaptada al cine. En 1958 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, pero las asociaciones comunistas soviéticas lo llamaron traidor, por lo que rechazó el premio. Murió en Peredélkino, Moscú, el 30 de mayo de 1960.
1258
En el actual Irak, tras una dura batalla, Bagdad se rinde ante los mongoles, con lo que finaliza el Califato abasí.
1519
El militar español Hernán Cortés parte hacia la conquista de México.
1763
En París se firma el Tratado de París, que pone fin a la guerra de los Siete Años y en el que Francia y España sufren pérdidas coloniales a favor de Inglaterra.
1827
Venezuela. Nace Martín Tovar y Tovar, pintor y retratista venezolano.
1874
Argentina. En la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se funda la villa de Mar del Plata.
1938
En Rumania se inicia la dictadura del rey Karol II.