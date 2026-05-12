Hoy en la historia. Nace Dorothy Hodgkin

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1910

Nace Dorothy Hodgkin

Egipto. Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, fue una química, pionera en la técnica de determinación de estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante rayos X. Nació en El Cairo, Egipto, el 12 de mayo de 1910. Convirtió la insulina en su proyecto de investigación primaria, descubriendo la estructura cristalina de la insulina. Hizo la primera fotografía con rayos X. En 1964 ganó el premio Nobel de Química. El Gobierno soviético le otorgó el Premio Lenin por la Paz. Murió en Ilmington, Inglaterra, 29 de julio de 1994.

Tal día como hoy

1280

En España, Alfonso X -en coalición con el sultán mariní Abu Yusuf y los Banu Ashqilula con sus tropas combinadas- atacan Granada.

1551

Virreinato del Perú. Fundada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, la más antigua de Sudamérica.

1881

Firma del Tratado del Bardo, por el que se establece el Protectorado francés en Túnez.

1882

Chile. Nace Víctor Domingo Silva, escritor, dramaturgo, poeta chileno.

1927

En Nicaragua, Augusto César Sandino comienza su lucha contra la invasión estadounidense.

1936

La Italia del dictador Mussolini se retira de la Sociedad de Naciones.