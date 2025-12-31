Hoy en la historia. Nace George Marshall

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

George Catlett Marshall fue un militar y político estadounidense.

Nació en Uniontown, Pensilvania, Estados Unidos, 31 de diciembre de 1880. En 1947 inició el Programa de Reconstrucción Europea llamado Plan Marshall, que consistía en ayuda económica para 16 países europeos devastados por la II Guerra Mundial.

Fue secretario de Defensa en 1950-1951. En 1953 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la recuperación europea.

Murió en Washington, D.C., Estados Unidos, el 16 de octubre de 1959.

Tal día como hoy

1147. Península ibérica. En Cataluña Ramón Berenguer IV reconquista la ciudad de Tortosa.

1501. Comienza la primera batalla de Cananor, en la que se utiliza por primera vez la línea de batalla naval.

1596. Los países católicos reconocen a los Países Bajos como estado independiente.

1796. En Estados Unidos se registra Baltimore como ciudad.

1803. Alemania. Nace Johann Carl Fuhlrott, investigador alemán.

1879. Estado de Nueva Jersey. En Menlo Park, Thomas Edison enciende docenas de bombillas alrededor de un parque como decoración de fiesta, demostrando su último invento: la bombilla incandescente.