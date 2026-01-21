Hoy en la historia. Nace Héctor J. Díaz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1910

Nace Héctor J. Díaz

República Dominicana. Héctor José de Reglas Díaz fue un locutor, escritor y poeta dominicano. Nació en Azua de Compostela, el 21 de enero de 1910. Publicó sus primeras poesías en el 1934, en el periódico Listín Diario.

Su poema más popular es “Lo que quiero”. Compuso boleros y merengues como: “Entre tú amor y mi amor”, “El negrito del batey”, “El mal pelao”. También escribió poesía negroide. Fue el autor de los libros: “Lirios Negros”; “Flores y Lágrimas”. Murió en New York, el 30 de julio del 1950.

Tal día como hoy

1287

Tropas aragonesas conquistan la isla de Menorca, en manos de los musulmanes.

1793

En París -en el marco de la Revolución francesa (1789-1799)- el rey Luis XVI es ejecutado con la guillotina.

1795

En Ámsterdam, el ejército francés, al mando del general Jean-Charles Pichegru, entra en la ciudad.

1833

México. Nace Francisco Díaz Covarrubias, ingeniero, geógrafo, científico y diplomático mexicano. Contribuyó a la renovación de la educación pública.

1905

Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con varias potencias europeas.

1907

En Rusia comienzan las elecciones para la Duma.