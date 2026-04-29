Hoy en la historia. Nace Hirohito

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1901

Nace Hirohito

Japón. Showa, conocido por Hirohito, fue el 124º emperador de Japón desde 1926 hasta 1989. Nació en Tokio, el 29 de abril de 1901. En 1926 se convirtió en emperador al morir su padre. En la II Guerra Mundial, se alineó con el sector más belicista y legitimó el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Japón en la guerra. El 15 de agosto de 1945, tras el bombardeo de Hiroshima y Nagasaky, y la entrada de la Unión Soviética a la guerra, anunció su rendición. Murió en Tokio, el 7 de enero de 1989.

Tal día como hoy

1521

En la ciudad de Tenochtitlán empieza la conquista de México, iniciada por el español Hernán Cortes y su ejército.

1587

Francis Drake ataca Cádiz, destruyendo la flota española amarrada en la bahía.

1814

En España, en el marco de la Guerra de la Independencia Española los franceses se retiran de Barcelona.

1818

Rusia. Nace Alejandro II, zar ruso entre 1855 y 1881. También fue gran duque de Finlandia y rey de Polonia hasta 1881.

1875

Portugal suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar.

1926

Francia y los Estados Unidos firman un acuerdo sobre deudas de guerra.